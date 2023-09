Bandora The Elder Scrolls III: Morrowind li ser Bethesda

By

Qezaya dot-com ya 2001-an ji bo ZeniMax demek dijwar bû, digel ku gumanên di derbarê zindîbûna projeya lîstika vîdyoya wan de, The Elder Scrolls III: Morrowind derketin. Serokê projeyê Todd Howard, ku girîngiya serkeftina lîstikê fêm kir, gazî civînek li derveyî malperê bi tîmê xwe re kir. Pir kes ditirsiyan ku ew ê ji kar werin avêtin, lê li şûna wê, Howard bi rûmeta bijartî ya her pêşdebir re qertên karsaziyê yên kesane da dest, û hestek girîngî û yekîtiyê dide.

Morrowind ji bo lîstikên rola-lîstina Bethesda xalek zivirînek girîng nîşan da. Ew bû yekem lîstika Elder Scrolls ku li ser konsolan hate berdan, bi mîlyonan kopî tenê li ser Xbox-ê difroşin. Li gorî pêşengê jîngehê-hunerê Skyrim Noah Berry, Morrowind demek girîng bû ku stûdyoyê bi tevahî şekil da.

Rêzefîlmên Elder Scrolls bi serkeftina kultê ya The Elder Scrolls: Arena di sala 1994-an de dest pê kir. Lêbelê, Bethesda armanc kir ku xuyangê gelemperî û cîhên sînorkirî yên Arena ji bo dûmana xwe baştir bike. The Elder Scrolls II: Daggerfall bi perspektîfa xwe ya 3D û şêwaza edebî zêdetir astek hûrgulî û çîrokbêjiyê destnîşan kir.

Pergala nifşa cîhanî ya prosedurî ​​ya Daggerfall serpêhatî bû, rê da zêdetirî 15,000 cihên bêhempa. Lîstik ji bo Bethesda serkeftinek girîng bû, tenê di du rojan de zêdetirî 100,000 kopî firot. Vê destkeftiyê di bin rêberiya Todd Howard de qonaxek ji bo felsefeya lîstik-sêwirana ambicioz a Bethesda Game Studios saz kir.

Piştî Daggerfall, Bethesda Game Studios berdewam kir ku sînorên lîstikên xwe zêde bike. Spinoffên mîna Battlespire û Redguard cîhana Tamriel ava kirin û rêzikên rêzê berfireh kirin. The Pocket Guide to the Empire, ku di manuala Redguard de tête nav kirin, ji bo cîhana lîstikê dîrokek berfireh û agahdariya paşîn peyda kir.

Dema ku sêwiranerê pêşeng Ken Rolston di 1996-an de beşdarî tîmê bû, Elder Scrolls III di destpêkê de hate plan kirin ku li Giravên Summerset were danîn. Lêbelê, ev fikir paşê hate guheztin girava volkanîkî ya Vvardenfell li Morrowind, bi saya hewesa hunermendê konseptê Michael Kirkbride û nivîskar Kurt Kuhlmann. Vîzyona ji bo Morrowind tevahiya axê dorpêç kir û bingeha lîstikên nûjen ên Elder Scrolls danî.

Serkeftina Morrowind Bethesda ji nû ve zindî kir, ku rê li vejandina studyoyê vekir. Wê rê li ber sernavên blokên paşerojê yên mîna Skyrim û Fallout 4 vekir. Morrowind di dîroka Bethesda de demek girîng û galvanîz dimîne, nêzîkatiya wan a sêwirana lîstikê çêdike û cihê xwe di celebê lîstika rola-lîstikê de zexm dike.

