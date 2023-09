Pêşdîtina Forza Motorsport: Destpêkek Hêzdar ji bo Simma Racing Ultimate

By

Forza Motorsport her gav bi ezmûna xweya pêşbaziyê ya xweş tê nasîn, û dahata dahatû ya di rêzê de xuya dike ku ne îstîsna ye. Di pêşdîtinek vê dawîyê ya rêzenivîsa Builders Cup ya lîstikê de, diyar e ku pêşdebiran Turn 10 Studios ji bo salên heyecana pêşbaziyê bingehek zexm çêkirine.

Rêzeya danasînê sê rê û sê gerîdeyan vedihewîne, ku her yek bi taybetmendiyên xweya hilanînê ya bêhempa ye. Ka hûn 2019 Subaru STI S209, Honda Civic Type R ya 2018, an Ford Mustang GT ya 2018-an ajotin, gerîdeyên xwe fantastîk hîs dikin. Vebijarkên xwerûkirinê di heman demê de rê dide verastkirinên hêja ku bi rastî bandorê li awayê ajotina her wesayîtê dike.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Forza Motorsport gihîştina wê ye. Lîstik sliderek dijwariyê, gelek awayên lîstikê, û vebijarkên perwerdehiyê û alîkariyê pêşkêşî dike. Bi taybetî, bişkoka paşvekişandinê, ji bo gerîdeyên pratîkê taybetmendiyek hezkirî ye, ku dihêle pêşbazvan bêyî ku ji rêyê derkevin zû vesaz bikin. Ew ceribandin û lîstika bêyî tirsa cezayê teşwîq dike.

Rêjeya çarçoveya lîstikê aliyekî din ê balkêş e. Forza Motorsport li ser hemî platforman, di nav de Xbox Series S, bi 60 fps nerm dimeşîne. Di dîmenek lîstikê de ku gelek sernavên AAA têdikoşin ku 60 fps bixin, ev asta bersivdayînê ji bo dildarên pêşbaziyê nefesek nû ye.

Digel ku di destpêkirinê de hin fikar di derbarê taybetmendiyên wenda de hene, wek moda temaşevan û dîmendera dabeşkirî, ezmûna bingehîn a Forza Motorsport bi hêz dimîne. Turn10 balê dikişîne ser radestkirina sîmayek pêşbaziyê ya ku pêşî li bersivdayînê, xwerûkirin û gihîştinê digire. Encam lîstikek dîtbarî ya balkêş e ku bi ronahiya gerdûnî ya bi tîrêjê ve hatî şopandin û ronahiya dînamîkî ye ku otomobîl û rêgezan zindî dike.

Li pêş çavan, Forza Motorsport tê plan kirin ku bibe lîstikek karûbarê zindî, digel daketina naverok bi rêkûpêk û taybetmendiyên civakî yên ku di ezmûnê de hatine çêkirin. Ev piştrast dike ku lîstikvan dê di salên pêş de gelek nexşe, wesayît û dijwariyên nû hebin ku li bendê bin.

Bi tevayî, Forza Motorsport wekî sîmaya pêşbaziya dawîn sozek mezin nîşan dide. Bala wê ya li ser hûrgulî, gihîştîbûn, û dilsoziya dîtbarî ya berbiçav ezmûnek balkêş û berbiçav çêdike. Çi hûn heyranê rêzefîlmê bin an jî ji lîstikên pêşbaziyê re nû bin, Forza Motorsport xwe diafirîne ku bibe sernavek divê-lîstik.

