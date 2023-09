Lîstikên Epic Nûvekirinek Fortnite 4.01 Bi Featuring My Hero Academia vedike

By

Epic Games nûvekirina Fortnite 4.01, ku wekî daketina naveroka v26.10 jî tê zanîn, dest pê kir. Nûvekirin taybetmendî û tiştên nû ku ji hêla My Hero Academia ve hatî îlhama kirin destnîşan dike. Players naha dikarin wekî Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, û Mina Ashido bilîzin. Van karakteran li Item Shop-ê hene, û lîstikvan di heman demê de dikarin hêza qeşayê ya Todoroki bi karanîna tiştê Dîwarê Qeşayê ku li giravê tê dîtin bikar bînin.

Babetê Ice Wall dihêle lîstikvanan ji bo mebestên parastin û êrîşê gazî mertalên cemedê bikin. Ew dikare lîstikvan û partiya wan ji zirarê biparêze û dikare bi stratejîk were danîn da ku dijberan paşde bixe. Dîwarê Qeşayê dê heya dawiya demsalê peyda bibe, ji lîstikvanan re wextek têr peyda dike ku jêhatinên xwe serdest bikin.

Ji bilî Todoroki's Ice Wall, lîstikvan dikarin kapasîteya Smash ya Deku jî bikar bînin, ku dikare dijminan li seranserê nexşeyê yek gulebaran bike. Deku's Smash dikare ji All Might Supply Drops were wergirtin û dê heya nûvekirina v26.20 peyda bibe.

Temamkirina lêgerînên têkildarî My Hero Academia dê lîstikvanan bi xalên ezmûnê xelat bike. Bi temamkirina şeş lêgerînan, lîstikvan dikarin tavilê asta xwe bilind bikin. Sê kincên perwerdehiya lehengên Dibistana Bilind a UA, di nav de Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, û Mina Ashido, naha li dikana tiştan peyda dibin.

Zêdekirinên din ên di nûvekirina v26.10 de vegerandina xala Partiya Pizza, ku tenduristî û mertalê vedigerîne, û danasîna zêdekirinên nû yên wekî Reckless SMG Reload hene. Ji bo lîstikvanên ku ji Asta Demsala 100-an derbas dibin, Stylên Asta Super jî wekî xelatên bonus hatine zêdekirin.

Nûvekirin di heman demê de rastkirin û çêtirkirina xeletiyan jî vedihewîne. Nemaze, Beautiful 'Bow Emoticon' vegeriyaye dolabên xwedan, Baran bi vegerandina Reality Augments naha lêgerînên pêşkeftinê derbas dike, û armancên pêşkeftina medaliya rizgarbûyî êdî namînin.

Van hûrguliyan li ser naveroka danehevkirî ne, ku tê de çermên çaverêkirî, efsane, şêwazên nûvekirina nû, û zêdekirinên din ên lîstikê vedihewîne.

