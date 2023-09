Mihira AI-a Raja Koduri Armanc dike ku AI-ê bîne cem girseyan

By

Raja Koduri, damezrînerê Mihira AI û mîmarê berê yê Intel, destpêkek îstîxbarata sûnî damezirand ku hewl dide AI-ê bigihîje û erzan bike, nemaze di warê bandorên dîtbarî de di fîliman de. Koduri, sêwiranek çîpê serfiraz, armanc dike ku AI-ê bikar bîne da ku her hunermendek bike "super-hunermend" bi perwerdekirina bi hezaran hunermendên li Hindistanê li ser amûr û teknolojiyên nû. Armanc ew e ku meriv dîmenên dîtbarî biafirîne ku li gorî mîna "Game of Thrones" in, lê bi perçeyek lêçûn. Koduri dixwaze budceya çêkirina fîlmên mîna "Avatar" ku bi qasî 400 mîlyon dolar lêçûn kêm bike, bi alîkariya AI-ê dakeve 10 mîlyon dolaran.

Lêbelê, ambargoyên Koduri li ser pîşesaziya fîlimê namîne. Di heman demê de ew dixwaze AI-ê bîne deverên dûr ên Hindistanê bi sazkirina navendên daneyê di nav her 100 kîlometrî radizê de, û binesaziya hesabkirinê ji zêdetir mirovan re bigihîne. Ew bawer dike ku ji bo Hindistan bibe pêşengek teknolojiyê, pêdivî ye ku ew di binesaziya çêtirîn ji bo hesabkirinê de veberhênan bike. Digel ku lêçûna sazkirina gelek navendên daneyê dibe ku tirsnak xuya bike, Koduri pê bawer e ku Hindistan dikare bi karanîna kapasîteyên xwe yên hilberînê û daxistina lêçûn heya çend mîlyar dolaran pêk bîne.

Koduri di heman demê de dijwariya kişandina endezyarên top-çîp û AI-ê ku li Hindistanê bixebitin, dike. Ew bawer dike ku drav ne faktora biryardar e, lê berevajî hewesa kolektîf û ekosîstema ku Hindistan dikare pêşkêşî bike ye. Avakirina ekosîstemek bihêz, mîna yên li Silicon Valley û navendên din ên teknolojiyê, dê endezyarên jêhatî teşwîq bike ku vegerin malê û beşdarî pîşesaziya çîp û AI-ê ya Hindistanê bibin.

Ji bo rastkirina meyla destpêka sêwirana çîpê li Hindistanê ku di serî de dibin pargîdaniyên karûbarê, Koduri balê dikişîne ser girîngiya balkişandina li ser pêşkeftina bingehîn a milkê rewşenbîrî (IP). Pêdivî ye ku destpêk armanc bikin ku hilberên ku pirsgirêkên bikarhênerê dawîn çareser bikin, çi di lîstik, AI, smartfon, an domên din de çêbikin. Koduri bawer dike ku bi piştgirî û hişmendiya rast, Hindistan dikare çandek pêşkeftina IP-yê pêşve bibe.

Bi tevahî, Koduri di derheqê potansiyela Hindistanê de di cîhê çîp û AI-ê de geşbîn e. Wî şîret û teşwîqkirina çend destpêkek çîpê li welat kiriye, di nav de pargîdaniyek sêwirana pakkirinê ya bi navê Infinipack. Di bersivê de li ser ramana ku pakkirina pêşkeftî dikare piştî "mirina" Qanûna Moore çîpên bikêrtir radest bike, Koduri tîne bîra me ku cewhera Qanûna Moore ducarkirina performansa çîpê her du salan carekê bû. Digel ku ev dibe ku êdî ne wusa be, ew diparêze ku pêşkeftina teknolojîk hîn jî gengaz e.

Çavkanî:

- Moneycontrol (gotara çavkaniyê)