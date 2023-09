Nasandina Xbox Mastercard: Ji bo Tecrûbeya Lîstikên Xwe Pûan Bistînin

By

Microsoft ji bo lîstikvanan pêşkêşiya xwe ya herî paşîn eşkere kir: Xbox Mastercard. Vê qerta krediyê ya nû destûrê dide endamên qertê ku li ser kirînên xwe pûanan bi dest bixin, ku dikarin ji bo lîstik û pêvekên li Store Microsoft-ê werin vegerandin. Kart dê di destpêkê de bi taybetî ji bo endamên Bernameya Xbox Insider li Dewletên Yekbûyî peyda bibe, ji 21-ê Îlonê dest pê dike, berî ku sala bê ji hemî bikarhênerên Xbox-ê yên Dewletên Yekbûyî re bigihîje.

Xbox Mastercard encama hevkariyek di navbera Microsoft û Barclays de ye. Wekî ku tê hêvî kirin, qert armanc dike ku bikarhêneran teşwîq bike ku naveroka Xbox bikirin. Ji bo her dolarek ku ji bo kirînên rojane têne xerc kirin, xwediyê kartê dê xalek xelatê bistînin. Lêbelê, rêjeya xala xelatê ji her dolarek ku li Store Microsoft-ê hatî xerckirin bi pênc xalan zêde dibe. Wekî din, kirînên ku bi navgîniya karûbarên bijarte yên streaming û xwaringehê, yên wekî Netflix, DoorDash, û Grubhub hatine çêkirin, dê sê xalan ji her dolarê re qezenc bikin.

Her xala xelatê dema ku ji bo lîstik û pêvekên Xbox-ê tê hilanîn bi yek quruş tê nirx kirin. Ev tê vê wateyê ku heke hûn 1,000 $ li kirînên standard bi karanîna qertê xerc bikin, hûn ê bi qasî 10 $ xalan qezenc bikin da ku hûn li lîstikên nû bikar bînin. Kart dê di pênc sêwiranên cihêreng de peyda bibe, û bikarhêner dikarin wê bi Xbox Gamertag-a xwe kesane bikin.

Di warê fonksîyonê de, Xbox Mastercard dravdanên bê têkilî û berîkên dîjîtal piştgirî dike. Xwediyên qertê dê her weha belaş bigihîjin xala krediya FICO ya xwe. Rêjeya rêjeya salane ya qertê (APR) dikare ji 20.99% heya 31.99%, li gorî encamên kontrolek krediyê ve girêdayî be.

Ji bo ku bikarhêneran bixapînin ku xwe qeyd bikin û qerta bikar bînin, Microsoft çend feydeyên din pêşkêşî dike. Xwediyên kartê piştî kirîna xwe ya yekem dê 5,000 xalên qertê (berheva 50 $) bonus bistînin. Wekî din, endam dê sê mehan ji Xbox Game Pass Ultimate belaş bistînin piştî ku yekem car Mastercard bikar bînin. Ev abonetî dikare ji hevalek re jî were veguheztin ger xwediyê qertê jixwe aboneyek be.

Bi tevayî, Xbox Mastercard armanc dike ku ezmûna lîstikê ji bo bikarhênerên Xbox-ê bi xelatkirina wan ji bo kirînên wan zêde bike. Bi pergala xala xelata xwe ya balkêş û bonusên bêkêmasî, ev qerta krediyê bê guman ji lîstikvanên dilşewat re gazî dike.

Çavkanî:

- Microsoft

- Barclays