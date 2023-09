Santa Cruz eMTB Sivik eşkere dike: Heckler SL

By

Santa Cruz bi lêzêdekirina Heckler SL, eMTBek sivik a ku ji hêla motora Fazua's Ride 60 ve tê hêz kirin, rêza duçerxên elektrîkê berfireh kir. Bi pergalek nisbeten sivik, giraniya bisiklêtê di nav 430-lîreya kêm de tê girtin. Sêwirana çarçovê li gorî modela Heckler-a tevahî-hêza Santa Cruz siviktir e, ku ew kêmtir eşkere dike ku ew eMTB ye.

Heckler SL ku bi çerxên tevlihev, 160 mm çîçek, û rêwîtiya paşîn 150 mm vedihewîne, soz dide ku bibe duçerxeyek pirreng û jêhatî. Santa Cruz îdia dike ku ew "ji bo revînên bilez û kişandina herî zêde ji rêwîtiyek mezin e." Bisiklêt di mezinahiyên cihêreng de, ji S heya XXL, peyda dibe, ku ji siwarên bi bilindahiyên cihêreng re guncanek baş peyda dike.

Heckler SL xwedan çarçoveyek karbonê ye, digel vebijarkên ji bo çarçoveyên asta C an CC. Çarçoveyên CC ji ber karanîna pola karbonê ya cûda siviktir in. Dîmendera motora Fazua Ride 60 di lûleya jorîn de yekgirtî ye, di derbarê moda siwarbûnê û asta batterê de agahdarî peyda dike. Kontrolkerê motorê li milê çepê yê destikê tê danîn.

Di warê geometrî de, Heckler SL li gorî mezinahî û pozîsyona çîpê felqê li pişta şokê rêzek hejmarên gihîştinê û goşeyên serî pêşkêşî dike. Dirêjahiya zincîrê bi her mezinahiyê re diguhere da ku hevsengiyê biparêze. Bisiklêt di hundurê sêgoşeya pêşiyê de bi şûşeyek avê ya tevahî-mezin ve hatî saz kirin.

Heckler SL di kîtên çêkirinê yên cihêreng de peyda dibe, bi bihayên ji 7,299 $ heya 12,999 $ USD. Bisiklêt ji bo kişandina baş tîrêjek Maxxis DHF / DHR II heye. Lêbelê, dibe ku hin siwar ji bo zêdekirina piştgirî û kêmkirina şansên daîreyan, tirekek qalikê dijwar tercîh bikin.

Di warê bandorên siwarbûnê de, Heckler SL, bi taybetî di modên motorê yên jêrîn de, ezmûnek hilkişîna xweş û bêdeng peyda dike. Bisiklêt di daketinê de girtina bi heybet û aramiyê peyda dike, di heman demê de taybetmendiyên bazdanê yên baş diparêze. Li gorî Levo SL-ya Pisporî, Heckler SL xwedan hestek berbi jortir e.

Yek zererek potansiyel kontrolkera zengilê ya pergala Ride 60 e, ku dibe ku xwe erzan hîs bike û ji bo guheztina modayan gelek pêldan hewce bike. Lêbelê, bisiklêt sê awayên siwarbûnê pêşkêşî dike: Breeze, River, and Rocket, ku ji tercîhên siwarbûnê yên cihêreng re têr dike.

Bi kurtahî, Santa Cruz's Heckler SL eMTBek sivik e ku li ser cûrbecûr deveran piralî û performansê pêşkêşî dike. Bi sêwirana xweya zirav, dibe ku tavilê ne diyar be ku ew eMTB ye. Siwar dikarin li benda ezmûnek hilkişînê ya jêhatî, li ser daketinê û îstîqrara berbiçav, û hestek berbi xwarê bin.