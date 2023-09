Yekem Awantaj Nasnameya Bêdawî Pêşkêşkara Teknolojiya Biyometrîkê Distîne

First Advantage, dabînkerek karûbarên verastkirina paşerojê û verastkirina kar, bi destxistina pêşkêşkarê teknolojiya biyometrîk, Infinite ID, ji bo 41 mîlyon dolar drav ragihand. Armanca kirînê ew e ku tora First Advantage û pêşniyarên verastkirina nasnameyê ji bo xerîdarên xwe yên Dewletên Yekbûyî berfireh bike.

Nasnameya Infinite, ku navenda wê li Hicksville, New York e, pargîdaniyek portfolio ya pargîdaniya veberhênana taybet a Enlightenment Capital e. Tê payîn ku pargîdanî salane zêdetirî 10 mîlyon dolar dahatê derxe. Pêşkêşvanê teknolojiya biyometrîkê ji bo sektorên cihêreng, di nav de berevanî û îstîxbarata, ewlekariya neteweyî, bicihanîna qanûnê, ewlehiya sînor, bersivdana karesatê û rêveberiya awarte, û ewlehiya pargîdanî, amûrên nasname û erêkirinê pêşkêşî dike.

CEO ya First Advantage, Scott Staples, diyar kir ku nermalava Infinite ID pêşkêşiyên RightID û Karûbarên Nasnameya Dîjîtal ên heyî temam dike. Ev kirîn wekî gavek girîng a berbi berfirehkirina portfolioya hilberê û karsaziya bingehîn a First Advantage tê dîtin.

Bi vê kirînê re, First Advantage armanc dike ku kapasîteyên xwe di peydakirina çareseriyên teknolojiya biyometrîkî ya pêşkeftî de zêde bike da ku ji kardêran re bibe alîkar ku xetereyê kêm bikin û lihevhatinê biparêzin. Nasnameya biyometrîk bi karanîna taybetmendiyên laşî an behreyî yên bêhempa, wek şopa tiliyan, nasîna rû, an şopandina iris, astek bilind ewlehî pêşkêşî dike da ku nasnameya kesek verast bike.

Çavkanî: Pêşîn Avantaj, Nasnameya Bêdawî

