Meriv çawa nirxa bazirganiya iPhone-ya xweya heyî berî destpêkirina iPhone-ya nû texmîn dike

Digel ku bûyera pir pêşbînîkirî ya Apple hema hema li dora quncikê ye, dibe ku gelek kes bifikirin ku iPhone-ên nû yên ku dê werin ragihandin bikirin. Lêbelê, dibe ku ne her kes bi têra xwe drav li ber destan be ku wan di destpêkê de bikirin. Mizgîn ev e ku rêyek heye ku meriv vê barê darayî sivik bike - bi bazirganiya iPhone-ya xweya heyî.

Ji bo destnîşankirina nirxa texmînkirî ya bazirganiya iPhone-ya xwe, hûn dikarin biçin malpera bazirganiya fermî ya Apple. Ew ji bo cîhazên xwe, tevî iPhone, Apple Watches, û hilberên din, navnîşek berbiçav a nirxên bazirganiyê peyda dikin. Ev ê ji we re ramanek bide ka hûn dikarin çiqas li bendê bin ku gava ku hûn amûra xweya heyî ji bo yekî nû bazirganî bikin.

Mînakî, li gorî navnîşa nirxa bazirganiya heyî ya li ser malpera Apple-ê, iPhone 13 Pro Max dikare heya 640 $ ji we re bigire, dema ku iPhone 7 bi nirxek bazirganî ya 40 $ tête navnîş kirin. Bînin bîra xwe ku ev nirx texmîn in û dibe ku li gorî rewşa cîhaza we cûda bibin.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku nirxên bazirganiyê yên ji bo modelên pêşeroj ên iPhone 14 hîn di navnîşê de ne. Ji ber vê yekê, heke hûn plan dikin ku di cîhaza xwe de ji bo modela herî dawî bazirganî bikin, dibe ku hûn hewce ne ku li bendê bin heya ku ew nirx li ser malperê werin nûve kirin.

Zanîna nirxa bazirganiya texmînkirî ya iPhone-ya xweya heyî dikare ji we re bibe alîkar ku hûn budceya xwe plansaz bikin û biryarek agahdar bidin ka hûn nûvekirina iPhone-ya nû bidin an na. Di van rojan de lêçûna bilind a têlefonên têlefonê dihesibînin, her teserûfa ku hûn dikarin ji bazirganiya di cîhaza xweya kevin de bistînin dikare sûdmend be.

Di encamê de, heke hûn difikirin ku yek ji iPhone-ên nû bikirin lê ji lêçûnê bi fikar in, ramanek baş e ku hûn nirxa bazirganiya iPhone-ya xweya heyî texmîn bikin. Malpera bazirganî ya fermî ya Apple ji bo kirina vê yekê rêyek hêsan peyda dike, û ramanek dide we ka hûn dikarin çiqasî li bendê bin ku gava hûn amûrê xwe ji bo modelek nûtir bazirganiyê bikin. Ev dikare ji we re bibe alîkar ku hûn budceya xwe plansaz bikin û potansiyel li ser kirîna iPhone-ya xweya nû drav bidin hev.

Çavkanî:

- Malpera bazirganî ya fermî ya Apple