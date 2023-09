Pirsgirêka Bidestxistina Anonîmbûnê di Ekosîstemên Sermayeya Dîjîtal de

Reserve Federal kaxezek weşand ku li ser sînorên bidestxistina anonîmiya diravî ya di ekosîstemên sermayeya dîjîtal de nîqaş dike. Kaxez amaje dike ku xwesteka nenasbûnê bi gelemperî li ser bingeha têgihîştinek xelet e ka pergalên dîjîtal çawa dixebitin. Tevî şîfrekirin û tedbîrên din ên ewlehiyê, perçeyên piçûk hîn jî dikarin di nav têketinên çalakiyê û şopên kontrolê de derbikevin, ku nenasiya tam bi pratîkî ne mumkun dike.

Digel ku kaxez qebûl dike ku pergalên dîjîtal nikanin heman astê nenasnameyê wekî drav peyda bikin, ew nagihîje naskirina berbelav ku dravê dîjîtal hêdî hêdî dê şûna dravê bigire, di pêşerojê de potansiyela nenasbûnê ji holê rake. Ev xalek sereke ye ku gelek kesan bi xwezayê fam dikin.

Kaxez cûrbecûr pergalan vedihewîne, di nav de blokên giştî û destûrdayî, lê ew eşkere ji perspektîfek banka navendî ve hatî nivîsandin. Ew di navbera qata weşan û qata gerguhêz de, têgehek ku bi gelemperî bi pereyên dîjîtal ên banka navendî (CBDC) ve girêdayî ye, cûda dike.

Yek stratejiyek nepenîtiyê ya ku di kaxezê de tê pêşniyar kirin li şûna ku xwe bispêre rêbazek yekane, pejirandina nêzîkatiyên hybrid digire. Mînakî, nêzîkatiyek hevpar a ji bo CBDC-yan ev e ku destûr bide dravdanên nirxê piçûk bêyî ku hewce bike ku Xerîdarê Xwe Bizane (KYC) û Dij-Şişkirina Pereyan (AML). Lêbelê, ev derî ji aktorên neqanûnî re vedike ku danûstendinên mezin li mîqdarên piçûktir dabeş bikin da ku kontrolan derbas bikin.

Kaxez di heman demê de encamên nediyar ên eşkerekirina daneya bi mebest jî ronî dike. Taybetmendiyên zêdekirina nepenîtiyê bi gelemperî bi barek hesabkerî ya giran re tê, ku dibe sedema performansa danûstendinê ya nebaş. Bikarhêner dikarin hilbijêrin ku van taybetmendiyan neçalak bikin da ku lihevhatinê bilez bikin, bi nezanî nepeniya xwe û ya tevahiya pergala dravdanê tawîz bikin.

Pirsgirêkên nepenî û karanîna faktorên girîng in ku dikarin serkeftin an têkçûna CBDC diyar bikin. Pirsgirêkên nepenîtiyê balê dikişîne, digel ku raya giştî li ser xelet karanîna potansiyela agahdariya kesane ji hêla hukûmetan ve dipirse. Wekî din, heke CBDC li ser çareseriyên taybet ên heyî feydeyên karanîna girîng peyda nekin, dibe ku ew têkoşîn bikin ku di nav nifûsa giştî de pejirandinê bistînin.

Lêgerîna Rezerva Federal a li ser stratejiyên nepenîtiyê di ekosîstemên sermayeya dîjîtal de tevlihevî û dijwariyên di bidestxistina nenasiyê de ronî dike. Ew wekî bîranînek xizmet dike ku her çend nepenî taybetmendiyek xwestek e, dibe ku nerastî be ku meriv di pergalên dîjîtal de nenasiya bêkêmasî ya mîna drav be.

Çavkanî: Reserve Federal, Financial Times, RBC

Definitions:

- Nepenî: Dewlet an şertê ku ji destdirêjî an eşkerekirina agahdariya kesane ya bê destûr bêpar in.

- Ekosîstemên sermayeya dîjîtal: Tora platform û pergalên ku afirandin, hilanîn û veguheztina malzemeyên dîjîtal ên wekî diravên krîpto hêsantir dike.

– Bênasname: Rewşa bênasnamebûn an nenasbûnê. Di çarçoweya pergalên dîjîtal de, ew jêhatîbûna meşandina danûstendin an çalakiyan bêyî eşkerekirina nasnameya xwe ya rastîn vedibêje.

- Pereyê dîjîtal a banka navendî (CBDC): Forma dîjîtal a pereyê fiat a welatek ku ji hêla banka navendî ve hatî weşandin û rêkûpêk kirin.