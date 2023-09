Pêşveçûna iPhone-ê: Nêrînek Paşîn li Modelên Nîşan

By

Digel destpêkirina rêzika iPhone 15-a ku hema hema li dora quncikê ye, em demek bisekinin ku li ser pêşkeftina smartphone ya sereke ya Apple-ê bifikirin. Ji danasîna iPhone-ya orjînal di 2007 de, Apple bi domdarî armanc kiriye ku ji hevrikên xwe ezmûnek bikarhênerek çêtir peyda bike. Her çend dibe ku pargîdanî her gav ne yekem be ku bi hin taybetmendiyan re bazarê bike, ew pêşî li rastkirina wê digire.

IPhone ya orîjînal di sala 2007-an de bi avêtina stîlusê û danasîna navrûyek bikarhêner a ku bi tiliyê ve tê kontrol kirin, di pîşesaziya smartphone de şoreşek mezin kir. IPhone 3G di 2008-an de pêwendiyek zûtir û danasîna App Store-ê anî. IPhone 4 di sala 2010-an de sêwiranek ziravtir, kamerayek pêş-rû, û danasîna FaceTime-ê destnîşan kir.

Di sala 2016-an de, Apple iPhone SE derxist, vegerek ji sêwirana iPhone 4-ê re ku ji kesên ku li amûrek pirtir an vebijarkek erzantir digerin gazî dikir. IPhone 7 û 7 Plus di sala 2016-an de berxwedana avê û rakirina nakokî ya jacka headphone destnîşan kirin. IPhone X di 2017-an de serdema sêwirana hemî-ekran û Face ID-ê dest pê kir.

Rêzeya iPhone 12 di sala 2020-an de iPhone 12 mini destnîşan kir, ku di faktorek piçûktir de kapasîteyên ala peyda dike. Taybetmendiyên berbiçav MagSafe, zooma optîkî ya zêde, û Modeya Şevê ya çêtir ji bo wênekêş û vîdyogiran vedihewîne.

Li pêş çavan, taybetmendiyên gotegotî yên ji bo rêzikên iPhone 14-ê di sala 2022-an de SOS-ya Awarte bi riya satelîtê, senzorek kamerayek nû ya 48MP, danasîna Girava Dînamîkî, û dîmenderek her dem-çalakkirî ye.

Her kes modelên xweyên bijare yên iPhone-ê hene, û ji bo min, iPhone SE-ya orîjînal, bi pocketability û sêwirana xweya rûkal, cîhek taybetî digire. IPhone X gavek pêşkeftî bû, û moda Şevê ya iPhone 12 û kapasîteyên wênekêşiya RAW-ê lîstik-guhertin.

Çavkaniyê: CNN