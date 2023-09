Di Nûvekirina One UI Watch 5 ya Samsung de Taybetmendiyên Ewlekariyê yên Pêşkeftî

Nûvekirina One UI Watch 5 ya Samsung ji bo bikarhênerên Galaxy Watch taybetmendiyên ewlehiyê yên çêtir derdixe holê. Guhertinek balkêş ev e ku PIN an kilîtkirina ekranê-based nimûne êdî ji hêla vesazkirina fabrîkî ve nayê derbas kirin. Ev tê vê wateyê ku ger Galaxy Watch-ya we nûvekirina herî paşîn dimeşîne û we PIN an kilîtkirina ekranê-based nimûne aktîf kiriye, dê ji we were xwestin ku hûn di dema sazkirina destpêkê de piştî vesazkirina kargehê de PIN an nimûneyê têkevin.

Di bûyera wendabûn an dizînek Galaxy Watch de, ev taybetmendiya ewlehiyê ya lêzêdekirî pêşî li gihîştina bêdestûr digire û daneyên weya kesane diparêze. Ew piştrast dike ku kesek din nikaribe demjimêra we bêyî têketina PIN an nimûneya rast bikar bîne. Armanca vê nûvekirinê ew e ku ewlekarî û aramiya hişê ji bo bikarhênerên Galaxy Watch peyda bike.

Lêbelê, heke hûn PIN an nimûneya xwe ji bîr bikin, hûn dîsa jî dikarin bi pejirandina nasnameya xwe bi hesabê Google û smartphone xwe ve gihîştina Galaxy Watch-ya xwe vegerînin. Bi karanîna Nasnameya Google an şopa tiliya xwe, hûn dikarin Galaxy Watch-a xwe piştî vesazkirina fabrîkî vegerînin.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku hin bikarhêneran di pêvajoya sazkirinê de pirsgirêkên piştrastkirina hesabê xweya Google-ê bi karanîna skanera şopa tilikê re ragihandine. Lêbelê, têketina şîfreya hesabê Google-ê bi destan îsbat kiriye ku ji bo pejirandina nasnameyê û vekirina demjimêrê rêbazek serfiraz e.

Nûvekirina One UI Watch 5 di destpêkê de bi series Galaxy Watch 6 dest pê kir û naha ji bo rêzikên Galaxy Watch 4 û Watch 5 li bazarên cihêreng peyda dibe. Samsung berdewam dike ku pêşî li ewlehî û nepeniya bikarhênerên xwe bigire, û ev nûvekirin şahidiyek ji bo pabendbûna wan e.

Bi tevayî, tedbîrên ewlehiyê yên pêşkeftî yên di nûvekirina One UI Watch 5 de ji bikarhênerên Galaxy Watch re parastinek mezintir peyda dike û piştrast dike ku daneyên kesane yên wan di bûyera vesazkirina fabrîkî de jî ewle bimîne.

Çavkanî:

- Gotara Orjînal: [sernavê gotara çavkanî]

- Belgekirina nûvekirina One UI Watch 5 ya Samsung