Bandora Medya Civakî li ser Dirêjiya Muzîka Pop

Pîşesaziya muzîkê di van salên dawî de guherînên girîng derbas kiriye, hinekî jî ji ber bandora platformên medya civakî yên wekî TikTok. Nathan Hubbard, rêveberê berê yê muzîkê, ramanên xwe li ser albûma "GUTS" ya Olivia Rodrigo parve kir, û diyar kir ku dema wê ya 39-deqîqe encama "TikTokkirina domdar a vê serdema muzîkê" ye. Digel ku medyaya civakî bê guman bandor li formata muzîka pop kiriye, ev diyarde ji TikTok re ne taybetî ye.

Di dirêjahiya dîrokê de, pîşesaziya muzîkê ligel pêşkeftinên di teknolojiyên tomarkirin û weşana dengî de pêşketiye. Stranên pop ên ku li ser vinylê derketin ji hêla astengiyên laşî yên navîn û hewcedariya lîstika radyoyê ve sînordar bûn. Diviyabû ku stranan di navbera reklaman de balê bikişîne, ku ber bi awazên kurttir û balkêş vebike. Qeydên vinyl dikaribû her aliyek herî zêde 22 hûrdeman deng bigire, ku ev yek bandor li rêzkirina albûmên pop-ê yên destpêkê kir.

Albûmên mîna Bruce Springsteen "Born To Run" û The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" bi qasî 39 hûrdem, mîna "GUTS" ya Olivia Rodrigo. Ev demdirêj ji tixûbên tomarên vinyl derket, ku dikaribû her alî bi qasî 20 hûrdeman bicîh bîne. Tewra di serdema streaming de, ku êdî astengiyên laşî nemane, kevneşopiya dora 39 hûrdeman ji bo dirêjahiya albûmê berdewam dike.

Stêrkên pop-ê yên nûjen, tevî Olivia Rodrigo, hîn jî bi normên sazkirî yên pîşesaziyê re tevdigerin dema ku meylên nû vedihewînin. Serdema weşanê teşwîq dike single kurttir, çengelêdan, lê dîsa jî bandora pratîkên paşîn dimîne. Albuma Rodrigo li pey formatek ayet-koro-ayet-koro-pira-koro ye, formula ku bi dehsalan serdest e. Demjimêra 39-deqîqe ne encamek rasterast a TikTok e, lê berevajî berdewamiya kevneşopiyên pîşesaziyê ye.

Digel ku medyaya civakî di şekildana perestgeha muzîkê de rolek girîng dilîze, girîng e ku meriv çarçoveyek dîrokî ya berfireh a ku bandor li dirêjahiya albûmê kiriye nas bike. Demjimêra 39-hûrqê hevsengiyek di navbera hewcedariyên bazirganî, tixûbên laşî, û hêviyên guhdarên muzîka pop de temsîl dike. Pîşesazî ekosîstemek tevlihev dimîne ku têgihîştinek kûr a nuwazeyên wê ji bo analîza rast pêdivî ye.

