Euro Truck Simulator 2 DLC Karên Paint Lines Modern destnîşan dike

Euro Truck Simulator 2 DLC-ya nû ya bi navê Modern Lines Paint Jobs Pack derxist, rê dide lîstikvanan ku kamyonên xwe bi sêwiranên yekta û gemar xweş bikin. DLC şeş mijarên sêwiranê pêşkêşî dike, di nav de Line Shift, Profile Sport, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, û Two Fold. Her sêwirandin dikare li her kamyonek di simulatorê de were sepandin û bi vebijarkên rengîn re bêtir were xweş kirin. Karên boyaxkirinê di heman demê de li hemî trailerên xwedan boyaxkirinê jî dirêj dibin.

The Modern Lines Paint Jobs Pack li ser Steamê bi 1.69 £ / 1.99 € / 1.99 $ heye. Lîstik dikarin sêwirana xweya bijare hilbijêrin û kamyonên xwe li ser rêyên virtual rawestin. Serbestberdana vê DLCyê piştî pêşdîtinên vê dawîyê yên ji bo DLC-ya pêşerojê ya Balkana Rojava tê, ku dê li herêmên Ancona û Bari ferîbot û nîşaneyên nû destnîşan bikin.

Euro Truck Simulator 2 berdewam dike ku naverok û nûvekirinên nû pêşkêşî bike da ku ezmûna lîstikê ji bo lîstikvanan zêde bike. Digel DLC-yan, lîstok di van demên dawî de lîstikvanan bi pêşbaziyek bê-GPS-ê re dijwar kir, ji bo kesên ku li dijwariyek mezintir digerin astek dijwar û realîzmê zêde dike.

Ger hûn heyranê Euro Truck Simulator 2 ne, Pack Jobs Paint Lines Modern rêgezek girîng e ku hûn hinekî xweş li ezmûna barkêşiya weya virtual zêde bikin. Sêwirana xweya bijare hilbijêrin û bi şêwazê rê bikevin!

Çavkanî: SCS Software