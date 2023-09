Bi Bazirganiyê re li ser Samsung Galaxy S23 Ultra Daxistinek Mezin bistînin

Ger hûn ji bo têlefonek kamerayek nû li sûkê ne, naha dema bêkêmasî ye ku hûn Samsung Galaxy S23 Ultra bifikirin. Heya nuha, Samsung li ser vê cîhazê dakêşînek mezin pêşkêşî dike, bi daketina bihayê 980 $, ku lêçûna giştî ji nirxa wê ya orjînal 399.99 $ daxistiye 1,379.99 $.

Daxistin bi bernameyek kredî ya bazirganî ya pêşkeftî tête peyda kirin. Bi bazirganiya di cîhaza xweya bijartî de, hûn dikarin heta 800 $ krediya bazirganiyê bistînin, ji bilî nûvekirinek hilanînê ku hêjayî 180 $ ye. Ev peyman ne tenê têlefonê erzantir dike lê di heman demê de fersendek dide ku hûn amûrê xwe nûve bikin.

Di nirxandina me ya Samsung Galaxy S23 Ultra de, me dît ku ew amûrek bilez û bersivdar e ku bi ekranek bêhempa ye. Taybetmendiya berbiçav a vê têlefonê kamera wê ye, ku di ceribandinên me de ji hemî modelên din derbas bû. Ger kamerayek awarte ji bo we pêşînek e, ev têlefon bê guman hêja ye ku meriv li ber çavan bigire.

Mîqdara krediya bazirganiyê ya ku hûn distînin dê bi nirxa amûrê bazirganiya we ve girêdayî be. Bi xwezayî, amûrên nûtir dê di nirxên bazirganiyê de bilindtir bibin. Lêbelê, ji ber performansa kameraya hêja ya Samsung Galaxy S23 Ultra, her amûrek ku hûn ji bo bazirganiyê pêşkêş dikin dikare hêjayî wê be.

Heke hûn hîn jî gumanbar in, li bihayên çêtirîn û danûstendinên berdest ên Samsung Galaxy S23 Ultra binêrin. Bihayê daxistî, digel kapasîteyên kameraya jorîn ên vê cîhazê, wê ji bo her kesê ku hewceyê têlefonek kameraya herî bilind e, dike bijarek berbiçav.

Çavkanî:

- Samsung Galaxy S23 Ultra li Samsung.com

- Rêbernameya têlefonên kameraya çêtirîn