Gearbox Studio Hat ragihandin ku ji hêla Hewldanên Veavakirina Koma Embracer ve bandor bûye

Li gorî raporên dawîn, Gearbox Studio stûdyoya herî dawî ye ku ji hêla hewildanên ji nû ve avakirina Embracer Group ve tê bandor kirin. Embracer Group di Hezîranê de bernameyek ji nû veavakirinê ya berfireh ragihandibû da ku ji lêçûnên xwe yên girîng ên bi salan û daketina ji sedî 40 nirxê parvekirinê piştî hevkariyek stratejîk a têkçûyî ya bi Savvy Games Group re xelas bibe.

Wekî beşek ji nûavakirinê, stûdyoyek din a xwediyê Embracer, Volition Games, di dawiya meha borî de tavilê hate girtin. Naha, Reuters radigihîne ku Gearbox dibe ku stûdyoya paşîn be ku ji hêla Embracer ve were berdan. Tê gotin ku Embracer bi bankên veberhênanê Goldman Sachs û Aream & Co re dixebite da ku vebijarka firotina Gearbox-ê keşif bike. Wan berê ji aliyên sêyemîn ên ku li stûdyoyê digerin eleqe wergirtine.

Hêjayî gotinê ye ku bihayên hîseyên Embracer piştî vê nûçeyê guherînek erênî dît. Gearbox, ku di sala 2021-an de ji hêla Embracer ve hatî desteser kirin, bi serbestberdanên lîstikên xwe yên dawî re encamên tevlihev bû. Li gorî weşanger Take-Two, firotina Çîrokên Nû ji Borderlands kêm bû. Lêbelê, spin-offek din a Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, hêviyên xwe derbas kir. CEO Randy Pitchford berê diyar kiribû ku ezmûnên pêşerojê jixwe di pêşveçûnê de ne.

Weke weşanger, Gearbox plan heye ku di destpêka sala 3-an de Hyper Light Breaker û Homeworld 2024 derxîne. Dibe ku di derheqê hewildanên ji nû veavakirina Embracer Group û paşeroja Gearbox-ê de pêşkeftinên bêtir derkevin holê.