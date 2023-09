EE Bihayên Plana Zêdetir Roam ji sedî 60 Zêde dike, Xerîdarên Xerîdar

By

EE, yek ji pêşkêşkerên torê yên Keyaniya Yekbûyî, di van demên dawî de ji bo plana xwe ya Roam Further bilindbûnek girîng ragihand. Ev plan dihêle ku xerîdar li welatên wekî DY, Meksîka, Kanada, û Avusturalya daneyan, bang û nivîsan bikar bînin. Di destpêka salê de, lêçûna lêzêdekirinê mehê 10 £ bû, ku paşê di dawiya Adarê de bû 15 £. Lêbelê, xerîdarên EE-ê nuha hatine agahdar kirin ku bihayê wê di 25ê Cotmeha 18-an de her mehê bigihîje 2023 £.

Ne ecêb e, gelek bikarhênerên EE ji vê bilindbûna bihayê ji nişka ve nerazî ne. Hinekan xemgîniya xwe li ser platformên medyaya civakî diyar kirin, û soz dan ku biçin pêşkêşkerên torê yên din. Digel ku sedema li pişt vê zêdebûna girîng nenas dimîne, diyar e ku bikarhênerên EE hîs dikin ku lêçûna lêzêde neheq e.

Hêjayî gotinê ye ku EE ne tenê dabînkerê torê ye ku ji bo karanîna daneyê li derveyî welat zêde drav dide. Pêşkêşvanên din, wekî Three û Vodafone, ji bo daneyên navneteweyî jî berdêl hene. Ji bo gihîştina daneyan li Dewletên Yekbûyî her roj sê £ 5 drav didin, dema ku xercên Vodafone li gorî peymanê li dora 6.50 £ diguhere.

Lêbelê, ji bo kesên ku pir caran rêwîtiyê dikin û dixwazin ji berdêlên zêde yên EE dûr bikevin, çareseriyek potansiyel heye. Derxistina planek ku tê de Feydeyên Smart, ku dikare mehane were guheztin, dikare vebijarkên wekî Roam Further, Apple TV+, an Microsoft 365 Personal pêşkêşî bike. Ji xerîdarên EE yên bandorkirî re tê pêşniyar kirin ku li peymanên alternatîf bigerin ku dibe ku ji wan re bibe alîkar ku drav bidin hev.

Çavkanî: Gotara çavkaniyê li ser înternetê tune.