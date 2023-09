eBay Amûra AI-ê destnîşan dike da ku navnîşên hilberan ji wêneyan biafirîne

By

eBay amûrek nû ya AI-ê ya hilberî vekiriye ku dihêle firoşkar bi tenê bi barkirina wêneyek navnîşên hilberên tevahî biafirînin. Pargîdanî armanc dike ku pêvajoya firotanê ji bo bazirganên nû yên ku dibe ku ji bo peydakirina hemî hûrguliyên pêwîst zor bibînin safî bike. Amûr wêneyên ku ji hêla firoşkaran ve têne peyda kirin bikar tîne da ku bixweber agahdariya wekî sernavê hilberê, danasîn, kategoriyê, û hûrguliyên din ên têkildar ên ku kirrûbirên potansiyel dixwazin zanibin tije bike.

Her çend eBay bi navnîşên hilberên xwe yên cihêreng û carinan nakok tê zanîn, karanîna navnîşên ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin dikare bibe alîkar ku bêtir hevgirtî û bêkêmasî bi agahdariya tiştan re peyda bike. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidinê ku gelek firoşkarên li ser platformê ji pirsên kirrûbirrê re pir bersivdar in, ku têkiliyek kesane zêde dike û ji zelalkirina her nediyariyan re dibe alîkar.

Ev amûra hilberîna-bingeha wêneyê ne serpêhatiya yekem a eBay e ku di AI-ya hilberîner de ye. Berê, pargîdanî guhertoyek hêsan a amûrê pêşkêşî kir ku li ser bingeha têketina firoşkar danasîna hilberê diafirîne. Lêbelê, ev guhertoya berê ji ber çêkirina nivîsa kêm-kalîteyê rexne girt. Bikarhêneran ragihandin ku danasîna hatî çêkirin bi gelemperî agahdariya kêrhatî tune û zimanek klîşeyê dihewîne. Di hin rewşan de, ew tewra hûrguliyên girîng ên ku kirrûbirên potansiyel dixwazin zanibin jî rakirin, ku dibe sedema giliyên kiriyar.

Tevî feydeyên wê yên potansiyel, ji firoşkaran re girîng e ku navnîşên çêkirî yên AI-ê binirxînin û biguherînin da ku rast û têkildariyê piştrast bikin. Amûr armanc dike ku di pêvajoya navnîşkirinê de alîkariya firoşkaran bike, lê destwerdana mirovî û baldariya li ser hûrguliyê girîng dimîne.

Bi tevayî, amûra AI-ê ya eBay ji bo çêkirina navnîşên hilberê ji wêneyan soz dide ku ezmûna firotanê bikêrtir bike. Lêbelê, firoşkar divê hişyar bin û sererastkirinên pêwîst bikin da ku rast û kalîteya navnîşan piştrast bikin.