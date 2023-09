Bi EA Sports 24 Ultimate Team Web and Companion Serlêdanên Pêşiya Lîstikê bibin

Ger hûn dilxwazê ​​EA Sports FC ne û hûn nekarin li benda derketina çapa herî dawî, EA Sports 24 bin, wê hingê hûn ê kêfxweş bibin ku hûn zanibin ku Serlêdana Webê û App Companion dê di demek nêzîk de peyda bibe ku we bide we. destpêkek li ser avakirina Tîma xweya Ultimate.

Serlêdana Webê, ku bi gerokek li ser PC, Mac, an cîhaza xweya desta ve tê gihîştin, rêgezek hêsan pêşkêşî dike ku hûn tîmê xwe birêve bibin, taktîkan rast bikin, pakêtan bikirin, û tev li bazara veguhastinê bibin, hemî ji rehetiya cîhaza xwe. Di vê navberê de, Serlêdana Companion, ji bo cîhazên iOS û Android-ê heye, dihêle hûn van hemîyan li ser rê bikin.

Her çend EA Sports ji bo Serlêdana Webê tarîxek serbestberdana fermî eşkere nekiriye, em dikarin li ser bingeha weşanên berê texmîn bikin. Di salên berê de, Serlêdana Webê li dor neh rojan berî serbestberdana fermî ya lîstikê hate peyda kirin. Digel serbestberdana zû ya EA Sports 24 ku ji bo 22-ê Îlonê hatî destnîşan kirin, em dikarin hêvî bikin ku Serlêdana Web-ê li dora hefteya 18-ê Îlonê peyda bibe.

Ji bo ku hûn bigihîjin Serlêdana Webê, tenê bi hesabê xweya EA, ku têketina weya PlayStation an Xbox-ê vedihewîne, têkevin. Heke we hesabek EA tune, hûn dikarin yek li ser malpera fermî ya EA Sports biafirînin. Ji hêla din ve, App Companion App dikare belaş ji Apple App Store an Google Play Store were dakêşandin. Dibe ku hûn hewce ne ku guhertoya berê ya App Companion berî dakêşana ya nû jêbirin.

Dema ku Serlêdanên Web û Hevbeş rê didin we ku hûn Tîma xweya Ultimate îdare bikin, girîng e ku hûn bala xwe bidinê ku hûn ê nikaribin bi rastî li ser van sepanan lîstokan bilîzin. Lêbelê, hûn dikarin di avakirina tîmê xwe de, vedîtina taybetmendiyên nû, û nasîna bi pêşkeftinên ku di EA Sports 24 de hatine destnîşan kirin, dest pê bikin.

Dîroka serbestberdana fermî ya EA Sports 24 li çaraliyê cîhanê 29ê Îlona 2023-an e. Lêbelê, heke hûn Pêşî Weşana Ultimate ya lîstikê bidin an endamek EA Play-ê hebe, hûn dikarin ji 22-ê îlona 2023-an pê ve dest bi gihîştina zû kêfê bikin. guhertoya standard a lîstikê an hebûna endametiyek EA Play-ê dê gihîştina zû ya tixûbdar bide we, bi gelemperî ceribandinek deh-saetê ji bo endamên EA Play-ê, dema ku endamên EA Play Pro-ya li ser PC-ê xwedan gihîştina zû ya bêsînor in.

Ji ber vê yekê, xwe amade bikin ku bikevin cîhana EA Sports 24 Ultimate Team û dest bi avakirina tîmê xewna xwe bi alîkariya Serlêdanên Web û Companion bikin. Ji bo bêtir nûçe û nûvekirinên ku roja berdanê nêzîk dibe li bendê bin.

