Lîstika ku pir tê pêşbînîkirin Starfield ne tenê bi dîmenên balkêş û lîstika berbiçav dagirtî ye, lê ew di heman demê de ji lîstikvanan re gelek lêgerînên ku bikin jî pêşkêşî dike. Yek ji lêgerînên alîgir ên ku heya niha hatine keşif kirin "Têkiliya Yekem" e, ku tê de keştiyek tijî kesên asê mane li dora gerstêrkê ye.

Ji bo destpêkirina lêgerîna "Pêwendiya Yekem" li Starfield, lîstikvan divê di pergala stêra Porrima de biçin Porrima II. Li wir, ew ê bi ekîba ECS Constant re werin, yên ku xwe li derveyî dem û cîhê xwe dibînin. Temaşevanên Stêrk Trek dikarin paralelan bi beşa "The Neutral Zone" ya ji demsala yekem a The Next Generation re bikişînin.

Berî ku bikevin nav lêgerînê, tê pêşniyar kirin ku beşa duyemîn a lêgerînek din a bi navê "Nearthed" temam bikin. Her çend ji bo "Têkiliya Yekem" ne şertek pêşîn be jî, qedandina "Unearthed" têgihîştina hêja li ser dîroka mirovahiyê ya lîstikê peyda dike, û ezmûna vegotinê ya "Têkiliya Yekem" zêde dike.

Dema ku gihîştin orbita Porrima II, lîstikvan dê peyamek ji NPC-ya bi navê Jiro Sugiyama bistînin, ku ji bo têgihiştina ka çi di keştiya asê de diqewime, arîkariya wan dixwaze. Gava ku lîstikvan bi keştiyê ve girêdin, ew ê fêr bibin ku ECS Constant keştiyek kolonî ye ku berî ku mirovahî rêwîtiya ji ronahiyê zûtir keşif bike ji Dinyayê dest bi rêwîtiya xwe kiriye. Di nav 200 salan de, gelek nifş bi hêviya ku li Porrima II bi cih bibin li ser keştiyê dijîn û winda bûne.

Ji bo pêşkeftina lêgerînê, lîstikvan wê hingê divê berê xwe bidin gerestêrka havîngeha Paradiso û beşdarî civînek panelê bibin. Di rê de, ew ê xwedî fersendê bin ku bi endamên cihêreng ên ekîba ku li ECS Constant dijîn re têkilî daynin, tewra rûbirûyê dersxaneyek tije zarok jî bibin.

Dema ku bigihîjin salona panelê, lîstikvan dê bibin şahidê plansaziya pargîdanî ya rêveberên Paradiso. Sê vebijark ji wan re têne pêşkêş kirin: ku ekîba ECS Constant li ser Porrima II bibe xizmetkarê nepenî, gemiyê bi ajokerek grav ve girêbide da ku ekîb karibe cîhek din a jiyanê bibîne, an jî tevahiya ekîbê bikuje.

Ji bo hilbijartina vebijarka yekem, ji lîstikvanan tê xwestin ku materyalên taybetî berhev bikin û kaptanê keştiyê qanih bikin. Vebijarka duyemîn rêwîtiya HopeTech ya li ser gerstêrka Polvo ye ku meriv ajokerek grav bistîne û dûv re ECS Constant ji bo sazkirina wê amade bike. Di derbarê vebijarka sêyemîn de, lîstikvan dê di demek nêzîk de fam bikin ku rêvebir nekarin bi domdarî bêne kuştin.

"Têkiliya Yekem" tenê yek ji lêgerînên alîgir ên li Starfield e ku lîstikvanan di gerdûnek dewlemend û dînamîk de vedihewîne. Bi çîrokên xwe yên balkêş û vebijarkên cihêreng, lîstik ji temaşevanên celebê çîroka zanistî re demjimêrên şahiyê pêşkêşî dike.

