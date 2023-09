Domino's Pizza Bi Elephant re ji bo Vesazkirina Danûstandina Dîjîtal re hevkariyê dike

By

Domino's Pizza ajansa afirîner a IPG Elephant hilbijart da ku ekosîstema xweya fermana dîjîtal nûve bike. Armanca nûsazkirinê nûjenkirina pêvajoya fermanê ye û nûbûn û kesayetiya marqeya Domino's nîşan dide. Elephant piştî lêkolînek ku ji hêla Pile & Company ve hatî rêve kirin karsaziyek qezenc kir.

Seroka Elephant Cara DiNorcia got, "Domino's her gav di kategoriyê de pêşeng e û li pêşiya nûbûnê ye, nemaze di qada teknolojiyê de ku ew pêşengiya fermana dîjîtal kir. Em hez dikin ku bi marqeyên ambicioz re hevkariyê bikin ku dixwazin hîn çêtir bibin. Karkirina bi marqeya îkonîk a mîna Domino's re ji bo afirandina guhertinek bi rastî watedar di ezmûna wan a dîjîtal de tam celebek dijwariyek tevlihev e ku tîmê me jê hez dike.

Daxuyaniya serhêl a Domino ji% 80-ê karsaziya wê digire, û marqe li ser bingeha hêviyên xerîdar ên derketine yên ezmûnên e-bazirganiyê nûvekirinek xwest. Elephant dê pisporiya xwe di ezmûna marqe û hilberê de bikar bîne da ku pê ewle bibe ku pergala nû ya fermanê li gorî pêşkêşiya heyî baştir dibe.

Christopher Thomas Moore, Karbidestê Dîjîtalê Domîno yê Serekê, wiha got, "Dema ku karsaziya meya dîjîtal geş dibe û em bi berdewamî ceribandin û xweşbîniya ezmûna bikarhêner dikin, em bawer dikin ku zêdekirina kapasîteyên me yên fermana dîjîtal stratejiya çêtirîn e ji bo serfiraziya domdar, nemaze wekî têkiliya xerîdar. bi teknolojiyê pêş dikeve." Moore diyar kir ku Domino's bi ramanên afirîner ên ku Elephant pêşkêşî dike bandor bû.

Berpirsiyarê Dîjîtalê yê Domînoyê wiha pê de çû, "Hevhevkirina pisporiya hem ji Elephant û hem jî ajansa me ya tomarkirî, Work In Progress, dîtinek û stratejiyek pêşxistiye ku dê ezmûnên me yên dîjîtal bilind bike, û pêvajoya fermankirina pîtaya xweya bijare hîn bêtir efsûnî bike. .

Hevkariya di navbera Domino's Pizza û Elephant de armanc dike ku ji bo xerîdarên Domino ezmûnek danûstendina dîjîtal a çêtir û nûjentir biafirîne.

