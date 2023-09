Gargoyles Remastered Tê Nintendo Switch

By

Disney ragihand ku Gargoyles Remastered, guhertoyek nûvekirî ya lîstika populer a 16-bit, dê di 19-ê Cotmehê de li ser Nintendo Switch dest pê bike. Gargoyles Remastered ku ji hêla Empty Clip Studios ve hatî pêşve xistin, li ser bingeha karîkaturên salên 90-an e û platformek 2D-ê ye ku li kêleka gerokê ye.

Guhertoya ji nû ve hatî çêkirin dê şêwazek hunerî ya bi destan a nû ya ku ji nêz ve dişibihe şêwaza dîtbarî ya rêzefîlma anîmasyonî diyar bike. Di heman demê de ew ê bandorên deng ên pêşkeftî û taybetmendiyên gihîştinê yên wekî fonksiyonek paşvekêşanê jî bihewîne. Van lêzêdekirinên lîstikê têkiliyek nûjen didin di heman demê de ku hîn jî li ser kokên xwe yên nostaljîk rast disekinin.

Lîstik dê rola Goliath, rêberê Gargoyles bigirin, gava ku ew dest bi rêwîtiyek hezar salî dikin da ku cîhanê ji çavê xerab Odin biparêzin. Çîroka lîstikê lîstikvanan ji Skotlanda kevnar, ku li wir bi Şervanên Viking re şer dikin, digire heya Manhattan-a nûjen, ku li wir girseyên bêdawî yên robotên xeternak li bendê ne.

Gargoyles Remastered bi dîmenên xwe yên pêşkeftî, anîmasyon û bandorên deng ve ezmûnek berbiçav pêşkêşî dike. Lîstik dikarin bêkêmasî di navbera grafikên ku ji rêzefîlma anîmasyonî îlhama xwe digirin û moda klasîk a 16-bit ku ji lîstika orîjînal re rast dimîne de biguhezînin. Wekî din, guhertoya ji nû ve hatî çêkirin taybetmendiyên nûjen ên wekî destkeftî, paşvekêşana lîstikê, û pêşandana berfire vedihewîne, ku dihêle lîstikvan ezmûna xwe xweş bikin.

Dengê orjînal jî ji bo serpêhatiyek berbiçavtir ji nû ve hatî çêkirin û xweşbîn kirin. Temaşevanên rêzefîlmên anîmasyon û dildarên lîstika retro hem dê asta hûrguliya ku di vê vejîna Gargoyles de hatî danîn teqdîr bikin.

Gargoyles Remastered dê ji bo temaşevanên lîstika orîjînal Sega Genesis û yên nûhatî wekî lîstikek pêdivî be. Ma hûn kêfxweş in ku hûn rêwîtiya epîk a Gargoyles li ser Nintendo Switch ji nû ve zindî bikin? Di şîroveyên jêrîn de ji me re agahdar bikin!

