Hevdîtina Zimanên Cîhanê û Zanistên Mirovahiyê yên Dîjîtal Vegere Zanîngeha Arkansas

Studyoya Zimanên Cîhanî û Zanistên Mirovahiyê yên Dîjîtal li Zanîngeha Arkansas bi heyecan e ku vegera Civîna Dijîtal a Mirovahiyê ragihand. Bûyer dê di stûdyoya ku li JB Hunt Centre ye di 14-ê Îlonê de ji saet 4-5 êvarê pêk were.

Di dema vekirina DH Meet-Up de, fakulte û xwendekarên mezûn ên Beşa Ziman, Wêje û Çandên Cîhanê dê projeyên xwe yên ku çandên cîhanê û teknolojiya dîjîtal li hev dikin nîşan bidin. Beşdar dikarin li bendê bin ku li ser mijarên cihêreng pêşkêşiyan bibînin, wek wênekêşiya 360, serdanên virtual înteraktîf ên deverên kevnar, dersên paleografiya bi ekrana desta ji bo fêrbûna Frensî ya Navîn, û karanîna nûjen a amûrên dîjîtal di polê de.

Piştî bûyerê, dê li Studioya WLDH resepsiyonek were çêkirin, ku ji beşdaran re fersendek peyda dike ku torê bikin û projeyên pêşkêşkirî bêtir nîqaş bikin.

Duyemîn Hevdîtina DH ya mehê dê di 28-ê Îlonê de ji saet 11 heta 12 pêk were. Di vê civînê de dê fakulte û xwendekarên mezûn ên beşa WLLC werin pêşkêş kirin ku dê planên xwe ji bo projeyên pêşerojê yên ku çandên cîhanê û teknolojiya dîjîtal li hev dikin, parve bikin. Di vê yekê de pêşniyarên ji bo diravî, qursên potansiyel, û yekîneyên fêrbûnê hene. Piştî vê bûyerê dê nîvro ji hêla studyoyê ve were peyda kirin.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Ji bo ku hûn li ser bûyerên ku ji hêla Wezareta WLLC û Studyoya Ziman û Zanistên Mirovahiyê ya Cîhanê ve têne nûve kirin nûve bibin, WLLC li ser Instagram, Facebook û Twitter bişopînin.

Çavkanî:

- Zanîngeha Arkansas Ziman, Wêje û Çandên Cîhanê

Nîşe: Gotara çavkaniyê hate guheztin ku li gorî forma daxwazkirî be.