Bajarê Seattle ji bo Girtina Dabeşa Dîjîtal Grantan Pêşkêş dike

Bajarê Seattle ji rêxistinên ku ji bo tengkirina dabeşbûna dîjîtal di nav civakên xwe de hatine veqetandin, fonên alîkariyê peyda dike. Dewreya bexşîna pêşerojê dê roja Duşemê, 18ê Îlona 2024, danê nîvro vebe. Aliyên eleqedar dikarin bi beşdarbûna civînek virtual ku ji hêla Lijneya Şêwirmendiya Teknolojiya Civakî ya Bajêr (CTAB) roja Sêşemê, 12ê Îlonê saet 6:XNUMX ve tê lidarxistin, di derbarê pêvajoyê de bêtir fêr bibin.

Alîkariyên wekheviya dîjîtal ji bo 2024-an dê heya 35,000 $ ji rêxistinên ne-qezenc û komên civakê yên li Seattle-ê re veqetîne. Van fonan dê piştgirî bidin projeyên ku armanca wan zêdekirina gihîştina înternetê û pejirandinê ye, bi baldarî li ser çar deverên sereke:

Karûbarên navîgatorê dîjîtal: Di karanîna cîhazan de, girêdana bi înternetê re, û qeydkirina planên înternetê yên kêm-mesref ji niştecîhan re arîkariya kesane peyda dike.

Ders / atolyeyên xwende-nivîsendetiya dîjîtal: Pêşkêşkirina perwerdehiya jêhatîbûnên dîjîtal ji bikarhênerên teknolojiya nû re.

Amûr û piştgiriya teknîkî: Dabînkirina cîhazên wekî laptop, Chromebook, tablet, û têlefonên têlefonê, ligel piştgiriya pêwîst ji bo karanîna wan bi bandor.

Têkiliya Înternetê: Berfirehkirina Wi-Fi an jî karanîna rêyên din, wek xalên germ, rêwer, an xalên gihîştina Wi-Fi, da ku gihandina înternetê ji niştecîhên kêm-dahat re peyda bike.

Bernameya bexşîna dadmendiya dîjîtal beşek ji Dezgeha Agahdariya Seattle (Seattle IT) ye, ku armanc ew e ku teknolojiyên ewledar, pêbawer û lihevhatî peyda bike ku Bajar dihêle ku karûbarên wekhev û bersivdar ji gel re peyda bike. Ji bo çerxa alîkariyê ya 2024-an, bi tevahî 545,000 $ bi navgîniya Fona Hevberdana Teknolojiyê (TMF) û Grant Navigatorê Dîjîtal ve tê peyda kirin. Di heman demê de tê çaverê kirin ku civak ji% 25ê daxwaza fonê beşdar bibe, ku dikare di forma keda dilxwaz, materyal, karûbarên pîşeyî, an drav de be.

Ji bo ku beşdarî civîna virtual CTAB ya di 12-ê Îlonê de bibin, beşdar dikarin bi karanîna Cisco Webex Meetings serhêl beşdarî bibin an jî bi karanîna jimareyên têlefonê yên peydakirî bang bikin.

Çavkanî: Bajarê Seattle, Seattle IT