Kuponên dîjîtal: Zêdebûna Teserûfê di Serdema Dîjîtal de

Her ku bêtir kes ji rojnameyên kevneşopî dûr dikevin kuponên dîjîtal populerbûna xwe bi dest dixin. Bi kêmbûna aboneyên rojnameyê re, rehetiya kuponên dîjîtal diyar bûye. Firoşkarên mîna Publix teknolojiyê hembêz dikin û bi sepan û bernameya xweya desta, Club Publix, teserûfê pêşkêş dikin. Kiryar naha dikarin bi karanîna têlefonên xwe an hejmarên têlefonê xwe bigihînin dakêşan, hewcedariya kuponên kaxezê ji holê rakin.

Hannah Herring ji Publix dibêje, "Ez difikirim ku her ku teknolojî li dora xwe tê, em bê guman di karanîna kupona dîjîtal de zêdebûnek dibînin." Yek ji avantajên kuponên dîjîtal rehetiya ku ew pêşkêş dikin e. Rojên lêgerîna li kuponên kaxezê yên necîb an jî fikaran ger ew di gerîdeyê de hiştin derbas bûn. Naha, kiriyar dikarin kuponên xwe bi hêsanî li ser têlefonên xwe peyda bikin.

Firoşkaran di kêmkirina potansiyela sextekariyê de feydeyên kuponên dîjîtal jî nas kirine. Bi teşwîqkirina xerîdaran ku li ser sepanên dikanê kuponên pejirandî bikar bînin, xetera karanîna kuponê ya xapînok kêm dibe. Breanne Benson, ku wekî "Bree The Coupon Queen" tê zanîn, diyar dike, "Ger firotgeh dest bi windakirina gelek drav bikin, ew ê neçar bimînin ku bi gelemperî bi karanîna kuponan rawestînin."

Balkêş e, kopon êdî bi demografîkek taybetî re sînordar nabe. Mirovên ji her temen û paşerojê bi hunera kuponê re eleqedar dibin. Benson eşkere dike, "Mebesta min, li zanîngehê mirovên min hene ku bernameya min digirin û fêr dibin ka meriv çawa kupon dike. Kesên min hene ku bi dahatek sabît teqawît in, bernameya min digirin û fêr dibin ka meriv çawa kupon dike. Nifşên kevin bi karanîna kuponên dîjîtal ve têne adaptekirin, ku ji hêla hêsan û rehetiya têlefon û sepanan ve têne kişandin.

Kuponên dîjîtal di heman demê de li ser kuponên kaxezê yên kevneşopî feydeyek jî pêşkêş dikin - nenasîn. Dibe ku hin kes dema ku kuponên kaxezê bikar tînin xwe dadbar hîs bikin, ku rê dide wan ku ji karanîna wan dûr bikevin. Lêbelê, bi kuponên dîjîtal re, kiriyar dikarin bêyî ku ji ramanên kesên din bitirsin bi baldarî xilas bikin.

Ka hûn hilbijêrin ku bi qutkirina kevneşopî ve girêdayî bin an jî rehetiya kuponên dîjîtal hilbijêrin, stratejiya hilanînê bêdem dimîne. Ya sereke ev e ku meriv çawa were organîze kirin, plansazkirina peymanan di pêş de, û zêdekirina teserûfê ye. Ji ber vê yekê, gava din ku hûn kirrûbirrê dikin, bifikirin ku hûn beşdarî meyla kuponkirina dîjîtal bibin û temaşe bikin ku teserûfa we mezin dibe.

