Potansiyela Guhestinê 2: Birêvebirina Hêviyan

Demoyên vê dawiyê yên Switch 2-a dahatû ya li Gamescom-ê di derbarê hardware û kapasîteyên wê de spekulasyonan gur kirin. Digel ku tê payîn ku konsolê nû li gorî pêşiyê xwe nûvekirinek girîng peyda bike, girîng e ku em bi hişyarî nêzî gotegotan bibin û hêviyên me birêve bibin.

Veguheztina li mîmariya nûjen a Nvidia ji bo hardware ya nû îmkanên balkêş vedike. Raporên The Matrix Awakens ku bi DLSS û şopandina tîrêjê re li ser hardware ya taybetî ya armancê dimeşîne, li heyecanê zêde kiriye. Lêbelê, girîng e ku ji bîr mekin ku ev bixweber nayê vê wateyê ku konsolê desta dê performansa xwe bi Xbox Series S re hebe.

Di cîhana hardware ya konsolê de, nemaze dema ku ew tê ser Nintendo, pêdivî ye ku hêviyên xwe nerm bikin. Leaks û gotegot agahdariya sînordar peyda dikin û bi gelemperî dibin sedema encamên nerast. Peyva "Herêma Agahdariya Kêm" an LIZ, ku ji hêla UFO debunker Mick West ve hatî çêkirin, behsa nebûna rastiyên hişk dike ku dibe sedema şîrovekirin û ramana dilxwaz.

Hêja ye ku meriv rewşa dema ku Guhestina orjînal hate ragihandin were fikirîn. Leaks û gotegotên di derbarê lîstikên mîna Doom 2016 û The Witcher 3 de ku têne konsolê di wê demê de nebawer xuya dikirin. Lêbelê, dema ku van lîstikan di dawiyê de li ser Switch serbest hatin berdan, eşkere bû ku hardware ji ya ku di destpêkê de dihat texmîn kirin de jêhatî bû. Nêrînên şaş ên bi vî rengî dikarin bi demo-ya rûbirû ya The Matrix Awakens li ser Switch 2 re derkevin holê.

Digel ku îhtîmal e ku rapor rast be, ji ber pisporiya Epic Games, kapasîteyên rastîn ên konsolê têne dîtin. Pêvajoya mobîl û çawa Epic Games ji bo wê xebata xwe xweşbîn kiriye dê di dawiyê de performansê diyar bike. Berawirdkirina bi konsol û demoyên PC-ya The Matrix Awakens divê bi hişyarî were nêzîk kirin, nihêrîn ka lîstikên mîna Doom 2016 û The Witcher 3 çawa li ser Guhestina orîjînal li gorî hevpîşeyên xwe yên PS4 derketin.

Hevkariya bi Nvidia re avantajên ji Switch 2 re tîne, wekî teknolojiyên mîna DLSS û şopandina tîrêjê ya çêtir. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidinê ku konsol dê li gorî konsolên kevneşopî hîn jî bi hêz-sînor be. Digel ku dibe ku ew ji pergalên AMD-based derxe, ne mimkûn e ku bi performansa Xbox Series S re ji ber tixûbên hardware yên mobîl re hevber bike.

Di encamê de, potansiyela Switch 2 heyecan e, lê ji bo birêvebirina hêviyan girîng e. Demos û pêşkeftinên di teknolojiyê de têne gotin ku îmkanên sozdar destnîşan dikin, lê heya ku em agahdariya berbiçav û ezmûna desta nebin, girîng e ku em kapasîteyên konsolê zêde negirin.

