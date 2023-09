Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Anime vediguherîne Lîstikek Partiya Mario-Style

Rêzefîlma anime ya populer, Demon Slayer, tê amade kirin ku vîdyoyek nû ya bi navê Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase serbest bike! Saikyou Taishi! ji bo Nintendo Switch. Berevajî lîstikên şer ên anime yên tîpîk, ev yek formatek lîstika panelê ya Mario Party-ê digire.

Dişibin Partiya Mario, Kujerê cinan: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! lîstikek partiyê ya çar-lîstikvan e ku mînî-lîstikên cihêreng vedihewîne. Lîstik dê diranan davêjin da ku li ser pêlên lîstikek sifrê bigerin û bi lîstikên dilşikestî tevbigerin, wekî texmîn bikin ka Nezuko, yek ji karakteran, li kîjan qutiya xwe vedişêre. Lêbelê, lîstik di heman demê de çerxek şevê jî digire ku lîstikvan divê cinan bibînin û ji holê rakin. , ku bi rêzikên anime re hevaheng e.

Dema ku Nezuko di lîstikê de ji bo karekterek piştgirî tê veqetandin, lîstikvan dikarin hilbijêrin ku wekî leheng Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, û neh endamên Hashira bilîzin. Armanca lîstikê ew e ku bi tevlêkirina karakterên naskirî û lîstika balkêş ji temaşevanên rêzê re ezmûnek dilşewat peyda bike.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Duyemîn adaptasyona lîstika vîdyoyê ya rêza Demon Slayer e piştî Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, şervanek qada ku ji hêla CyberConnect2 ve hatî pêşve xistin. Tê payîn ku lîstika dahatû di sala 2024-an de li ser eShop-a Japonî were berdan, û dibe ku di demek kurt de serbestberdana Englishngilîzî li ser bingeha herêmîkirina lîstika berê were şopandin.

Bi tevahî, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! cîhana Demon Slayer di lîstikek bêhempa ya şêwaza Partiya Mario de zindî dike, rêyek nû pêşkêşî temaşevanan dike ku rêzefîlma delal biceribînin.

Çavkanî:

- Sîlîkonera