Dbrand Arachnoplates, Alternatîfek Stylish Ji Berçavkên Spider-Man PS5-ê yên Sony-yê vedike

Pargîdaniya Kanadayî Dbrand alternatîfek nû pêşkêşî bergên konsolê yên Sony Spider-Man 2-ê yên ku hatine firotin ji bo PlayStation 5 (PS5) destnîşan kir. Arachnoplates a pargîdanî sêwiranek dîtbarî ya balkêştir pêşkêşî dike ku dişibihe romanek grafîkî, ku pevçûna îkonîk di navbera Spider-Man û Venom de vedihewîne. Berevajî lewheyên Sony, Arachnoplates Dbrand tu logoyên pargîdaniyê nagirin.

CEO ya Dbrand, Adam Ijaz, diyar dike ku bala Arachnoplates li ser darvekirin û sêwirana bilindtir e. Berevajî hin lewheyên sêyemîn ên din, Arachnoplates ti peyamên veşartî an hêkên Paskalyayê ku potansiyel çêkerê konsolê yê orîjînal aciz bike tune. Bihaya Arachnoplates dê bi $65 $ be, eynî wekî lewheyên çapkirî yên sînorkirî yên Sony, lê çermê navîn an tîrêjên ronahiya sor ên ku reng-reng diguherînin tê de tune. Pargîdanî plan dike ku Arachnoplates di 20-ê Cotmehê de bişîne, şandina belaş ji xerîdarên li Dewletên Yekbûyî û Kanada re, digel şandina li seranserê cîhanê jî peyda dike.

Ji bilî Arachnoplates, Dbrand ji bo PS5-ê ji bo PSXNUMX-ê, Retro Darkplates û lewheyên reş ên reş difroşe. Lêbelê, ji ber astengiyên dadrêsî, yek ji van vebijarkan sêwirana "qeleka pêçandî" ya ku li ser lewheyên Sony-yê tê dîtin tune.

