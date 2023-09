Dixwazin teqînek ji paşerojê? Pêş-Siparîş bike Set Avahiya MEGA Xbox 360!

By

Heke hûn ji cîhana lîstikê ya 2007-an re nostaljîk hîs dikin, MEGA ji we re tenê tişt heye. Danasîna Set Avahiyê ya Xbox 3 ya nû ya bi pîvana 4:360, bi kopiyek sindoqê ya Halo 3 re tê tije kirin. Her çend kopiya qutkirî bi rastî lîstikê li ser ekrana we teleport neke, ew bi konsolê re mîna ya rastîn dixebite!

Ev set avahiya koleksiyonê, ku ji bo pêşdibistanê bi taybetî bi Target li Dewletên Yekbûyî ve tê peyda kirin, bi bihayê 150 $ ye. Ew bi hûrguliyên otantîk û rastîn modelek kopiyek Xbox 360-a bi tevahî çêker pêşkêşî dike. Konsol û kontrolker tewra roniyên xebatê hene ku ezmûna lîstikê zêde bikin. Konsol vedibe da ku ajokerek dîskê û surprîzên din eşkere bike, û gava ku hûn dîska bi mijara Halo 3 têxin, motherboard çalak dibe.

Taybetmendiyên berbiçav ên Set Avahîsaziya MEGA Xbox 360 di nav de dîskek hişk a jêhatî, hundurê înteraktîf ku bi rakirina panelên kêlekê ve tê gihîştin, û lihevhatina bi komên avahiyên din ên MEGA û komên avahiyên navên din ên marqeyê re hene.

Ji bo çêkerên 18 salî û jortir ên ku ji ezmûnek avahiyek xelatdar û dijwar distînin, ev konsolê kopya Xbox 360 dê ji 8-ê Cotmehê de li Dewletên Yekbûyî peyda bibe.

Ger hûn bala we dikin ku pêşî li vê lîstika lîstika nostaljîk bidin, lînka peydakirî ya jêrîn ji bo rûpela dikanê binihêrin. Digel vê yekê, me hin wêneyên din ên vê setê fantastîk vehewandiye da ku berjewendiya we hîn zêdetir bikişîne.

Di şîroveyan de ji me re agahdar bikin ger hûn difikirin ku vê teqîna berê li berhevoka xwe ya meha bê zêde bikin!