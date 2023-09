Bi Cîranên Dengbêj re mijûl dibin: Hûn dikarin bi qanûnî çi bikin?

Jiyana li kêleka cîranên ku ji nûvekirinên berfireh ên avahiyên çandiniya xwe de ne, dikare bibe asteng û ji bo malbata we bibe sedema pirsgirêkên tenduristiyê. Deng û tevliheviya domdar dikare bibe aciziyek, nemaze ger zarokên we yên piçûk hebin û hewl bidin ku ji hewa xweş li derve kêfê bikin.

Girîng e ku hûn rewşê çareser bikin û digel cîranên xwe têkiliyên baş biparêzin. Vebijarkek qanûnî ya ku we heye ev e ku hûn xwe bispêrin qanûna Nirxê, ya ku behsa her kiryar an nehiştina ku bi neheqî destwerdana mafên kesek din ên ku bi kêfa milkê wan ve girêdayî ye vedigire. Dadgeh dê analîz bike ka destwerdan girîng e û diyar bike ka çi maqûl e ku meriv di navbera cîranan de hêvî bike.

Di nirxandina giliyê tengahiyê de, şert û mercên herêmî têne girtin. Asta dengê ku li navendek bajêr maqûl tê dîtin ji ya li derdor an jî gundan cûda dibe. Mixabin, pênaseyek taybetî ya dengî tune ku bibe acizker, lê Qanûna Ajansa Parastina Jîngehê ya 1992-an diyar dike ku deng dema ku "ewqas bilind, ew qas domdar, ewqas dubare bibe, bi vî rengî demdirêj an bilind be an di demên weha de çêbibe dibe aciziyek. ji bo ku bibe sedemek maqûl a aciziyê."

Demjimêra destwerdanê jî ji hêla dadgehan ve faktorek e. Bi gelemperî, destwerdan çiqas dirêj bidome, îhtîmal e ku ew ê ne maqûl were hesibandin. Dema ku deng çêdibe û çawa bandor kiriye hûn dikarin doza xwe xurt bikin.

Wekî din, hûn dikarin serhêl kontrol bikin da ku bibînin ka cîranên we ji bo nûvekirina xwe destûra plansaziyê wergirtine. Destûra plansaziyê bi gelemperî şertên di derbarê deng û demên çêkirinê de vedihewîne. Pêşveçûnên bêdestûr, yên ku bêyî destûra plansaziyê têne kirin, dibe ku ji hêla desthilatdariya plansaziyê ve ji hêla tedbîrên bicîhkirinê ve bêne kirin, wek mînak hewcedariya rakirin an guhertina avahiyê.

Berî ku hûn tevgerek qanûnî bikin, tê pêşniyar kirin ku hûn nêzikî cîranê xwe bibin û hewl bidin ku çareseriyek bi dostanî bibînin. Danûstandin û têgihîştina zelal bi gelemperî dikare ji bo her du aliyan bibe sedema encamek têrker.

Çavkanî: Stephen Coppinger, Parêzerê Walsh & Partners, Parêzer û Komîserên ji bo Sond, Cork