XDefiant ya Ubisoft Piştî Redkirina Sertîfîkayê ji hêla PlayStation û Xbox ve hate dereng kirin

Lîstika dahatû ya Ubisoft, XDefiant, ji ber pirsgirêkên sertîfîkayê yên ji PlayStation û Xbox dereng ma. Hilberînerê rêveberê lîstikê, Mark Rubin, nûvekirinek bi lîstikvanan re bi posteyek blogê re parve kir, diyar kir ku Ubisoft lîstik di Tîrmehê de ji bo pejirandinê şand. Lêbelê, di nîvê Tebaxê de, XDefiant encamek "Not Pass" wergirt.

Rubin destnîşan kir ku wan xebata tetbîqatê ya ku tê xwestin kêm nirxandiye û wiha got, "Eger ew derbas bibûya, wê hingê me dê di dawiya Tebaxê de bikira. Lê wisa nebû, û ji ber vê yekê me sê-çar hefteyên dawî derbas kir ku wan pirsgirêkan rast bikin û xwe amade bikin ku radestkirinek din bikin.”

Mizgîn ev e ku XDefiant dê di kêmtirî du hefteyan de ji nû ve ji partiyên yekem re were şandin, ku di nîvê-dawiya Îlonê de serbestberdanek gengaz pêşniyar dike. Lêbelê, Rubin di heman demê de behsa "senaryoyek muhtemel" kir ku lîstik dibe ku Derbasiyek şertî werbigire, ku di encamê de rojek Yekem bi rastkirinên dawîn çêdibe. Ev ê dîroka berdanê berbi destpêka / nîvê Cotmehê de bikişîne.

XDefiant, ku di destpêkê de di sala 2021-an de wekî sernavek Tom Clancy hate nas kirin, di mehên dawî de berê xwe daye çend guhertoyên betayê. Rubin diyar kir ku sedema ku Ubisoft tarîxek serbestberdana zexm eşkere nekiriye ji ber ku ew ceribandinên betayê wekî ceribandinên rastîn dihesibînin, ne tenê bûyerên kirrûbirrê. Armanc ev e ku meriv bertekên hêja berhev bike û ezmûnek lîstika xweş û xweş peyda bike.

Rubin di dawiya posta blogê de tekez kir ku tarîxa serbestberdanê dê zûtirîn dem be, ji ber ku ew bi xîret dixebitin ku pirsgirêkên lihevhatinê çareser bikin û standardên pêwîst ên ku ji hêla PlayStation û Xbox ve hatine destnîşan kirin bicîh bînin.

