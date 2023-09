Hevkariya di navbera Comcast û CCBC de ji bo Agahdarbûn û Pejirandina Bernameya Têkiliya Bi Erzan Bixebitîne

By

Comcast û Koleja Civakî ya wîlayeta Baltimore (CCBC) bi hev re ketine hev da ku bernameyek Navîgatora Dîjîtal bidin destpêkirin ku armanc ew e ku pêwendiya înternetê û jêhatîbûna dîjîtal li devera Baltimore baştir bike. Bername dê xwendekarên CCBC-ê yên perwerdekirî bikar bîne da ku alîkariya niştecîhan bike, tevî xwendekarên CCBC, astengiyên li ser serhêl ên wekî erzanbûn, gihîştina cîhazan, û jêhatîbûna dîjîtal derbas bikin.

Bi navgîniya 150,000 $ ji Comcast re, nêzîkê dehan xwendekarên CCBC dê wekî Navîgatorên Dîjîtal bêne xebitandin û perwerde kirin. Van navîgator dê niştecîhan li ser çavkaniyên ku li ber destê wan hene perwerde bikin û ji wan re bibin alîkar ku ji bo karên dibistanê û lêgerînên kar bi înterneta bilez ve girêdayî bin.

Comcast di heman demê de danûstendinên înternetê yên bêkêmasî pêşdixîne û di derbarê Bernameya Têkiliya Xweser a Hikûmeta Federal (ACP) de xeberê belav dike. ACP ji bo fatûreya înternetê ya wan 30 $/mehê feydeyek ji kesên jêhatî re peyda dike. Xerîdarên Comcast-ê yên bijartî dikarin înterneta malê bi navgîniya Comcast's Internet Essentials an Internet Essentials Plus bêyî lêçûn bistînin gava ku berjewendiya ACP were sepandin.

Modela Navîgatora Dîjîtal di girtina dabeşbûna dîjîtal û kêmkirina newekheviyên sosyo-aborî de bi bandor hate îsbat kirin. Li gorî lêkolînek vê dawiyê ya Koma Consulting Boston, zêdetirî 65% ji bersivdarên anketê yên ku karûbarên Navîgatora Dîjîtal bikar tînin gihîştina înternetê an komputerek an tabletek li malê bi dest xistin. Wekî din, zêdetirî 85% ji bersivdaran ragihandin ku pir caran înternetê bikar tînin, û gelekan di lênihêrîna tenduristî û gihîştina hewcedariyên bingehîn de pêşkeftin dîtin.

Rêvebirê wîlayeta Baltimore Johnny Olszewski pabendbûna xwe bi girtina dabeşa dîjîtal diyar kir û pesnê bernameya Navîgatora Dîjîtal da ji bo ku alîkariya xwendekar û endamên civakê bike ku bi hev ve girêdayî bin û li ser teknolojiya nû fêr bibin.

Comcast bi awayekî çalak li ser pêşdebirina wekheviya dîjîtal di civakên ku jê re xizmet dike dixebite. Tenê li Marylandê, Comcast 28.8 mîlyon dolar di drav û tevkariyên cûrbecûr de ji bo ne-qezencên herêmî razandine. Pargîdanî di heman demê de zêdetirî 40 Zones Lift li Maryland saz kiriye da ku karûbarê WiFi belaş ji navendên civakê re peyda bike.

Hevkariya di navbera Comcast û CCBC de beşek ji Project UP ye, pabendbûna Comcast 1 mîlyar dolar ji bo pêşkeftina wekheviya dîjîtal. Ev hevkarî li ser hevkariya wan a berê ava dibe da ku înterneta bi lezûbez bîne niştecîhên ku berê nehatine xizmet kirin li wîlayeta Baltimore ya Bakur.

Bi vê înîsiyatîfê, Comcast û CCBC armanc dikin ku parçebûna dîjîtal biqedînin, xwendekaran hêzdar bikin, û pê ewle bibin ku erzanbûna înternetê ji serkeftina akademîk û kariyerê re ne asteng e.

