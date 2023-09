Girîngiya Pergalên Herikîna Laminar Di Kontrolkirina Tevrûbûnê de

By

Pergalek herikîna laminar ji bo domandina jîngehek paqij û bêparçe pêdivî ye. Ew herikîna hewayê ya domdar û yekgirtî vedibêje ku bi bandor gemarîbûna perçeyan kontrol dike û ji holê radike.

Di hundurê kabîneyek herikîna laminar de, hewa di nav parzûnek pêş-kalîteyê re derbas dibe, perçeyên mezin jê derdixe. Dûv re ew di nav pergalek fanos û parzûnek ULPA re derbas dibe, ku dikare% 99.9998 perçeyên ji 0.12 μm mezintir ji holê rake. Vê sazkirinê parastina hilberê çêtirîn peyda dike û cîhek xebatê ya bêparçe diafirîne.

Ji bo herikîna laminar du senifandin hene: ISO Class 3 (FED Class 1) ji bo Herika Laminar Vertical (VLF) û ISO 4 (FED Class 10) ji bo Herika Laminar Horizontal (HLF). Dolabên VLF di astek piçûktir de dişibin jûreyên paqijiyê, digel yekîneyên fan / parzûnê ku di tavan de cih digirin. Arasteya herikîna lamînar a ber bi xwarê bandora gravîtasyonê zêde dike, bi bandor perçeyan ji dorpêçê derdixe.

Kabîneyên VLF ji bo pêvajoyên sterîl an hestiyar-parçikê minasib in. Ew di navbera rûbera kar û rûyê parzûnê de herêmek paqij û sterîl diafirînin. Mînakî, di prosedurên tevlihevkirina sterîl de, amadekirina pakêtên derzî an jî sterîl li jorê rûbera kar tê kirin.

Ji hêla din ve, kabîneyên HLF hewayê ji paşiya kabîneyê rasterast dikin û ji vekirina pêşiyê derdikevin. Her çend HLF di hundurê kabîneyê de bi astengiyên girîng re rû bi rû nemîne, ew dikare maddeyên ber bi rûyê operatorê ve bişewitîne, ku xetereyên tenduristiyê yên potansiyel çêbike. Ji ber vê yekê, kabîneyên VLF têne tercîh kirin ji ber ku ew parastina operatorê mezintir pêşkêş dikin.

Kabîneyên herikîna lamînar ên vertîkal xwedî avantajên wekî parastina operatorê mezintir in, cîhê hindik hewce dikin, û kêm-tevlîhevbûna tiştan li ser rûyê xebatê. Lêbelê, ew dikarin ji bo guheztina fîlteran pêlekek gavê hewce bikin û nekarin tiştan an destan li ser hev bikin.

Kulîlkên herikîna lamînar ên asoyî parastina hilberê mezintir û turbulansê li ser rûyê kar kêm dikin. Lêbelê, nimûneyên mezin dikarin herikîna laminar asteng bikin û dûman / toz li rûyê operatorê bifroşin.

Monmouth Scientific Limited di teknolojiya vegerandina berpirsiyariya jîngehê de pispor e. Ew ji bo dolabên dûmanê, herikîna laminar, ewlehiya biyolojîkî, hilgirtina tozê, û paqijiyên pola ISO-yê çareseriyê pêşkêş dikin. Teknolojiyên wan ên pêşkeftî balê dikişînin ser xerckirina enerjiya hindiktirîn dema ku performansa çêtirîn peyda dikin. Ew cûrbecûr pîşesaziyên di nav wan de laboratîf, lêkolîn, derman, elektronîk, û hewavaniyê xizmet dikin.

