Xezîneya Dîtin: Vedîtina Parçeyek Dîrokê Di Çopê de

Bifikirin ku dema ku di nav çopê de digere, li xezîneyekê terpilîn. Dolores McCulloch bi vê yekê rast hat dema ku wê wêneyek reş-spî ya jibîrkirî ya Nogales dît dema ku bi hevalek xwe re li Anza Parkê tenîsê dilîst. Vê vedîtinê ne tenê meraqa wê geş kir, lê di heman demê de girîngiya parastin û qîmetkirina berhemên dîrokî jî derxist holê.

Hevdîtina McCulloch wekî bîranînek xizmet dike ku dîrok dikare li cîhên herî nediyar were dîtin. Dema ku ew û hevala xwe di nav tiştên ku hatine avêtin de dikolin, wan wêneyek ku bi dehsalan veşartibû û ji bîr kiribû derxist holê. Ev vedîtina şensê şahidiya hewcedariya hişyariyê ye ji bo parastina dîroka me û hurmetkirina bermahiyên rabirdûyê.

Civata Dîrokî ya Pimeria Alta girîngiya parastina berhemên dîrokî nas dike. Christine Courtland, seroka Lijneya Rêvebir a civakê, balê dikişîne ser girîngiya van dîtinan û nirxa ku ew didin famkirina rabirdûya me ya hevpar. Berhemên weha rê didin me ku em li ser jiyan û serpêhatiyên kesên ku beriya me hatine, têgihiştinê bistînin.

Parastina dîrokê ji bo nifşên pêşerojê pir girîng e. Bi vekolîna eserên ji paşerojê re, em dikarin têgihiştinek kûr a nasnameya xwe û civakên ku em tê de ne, bi dest bixin. Van xezîneyan rêberiya me dikin ku em guhertin û pêşkeftinên ku di nav demê de pêk hatine nas bikin, û hem jî nirxdayîna mîrasên ku ji nifşên berê de mane.

Di cîhanek ku bi gelemperî nû û paşerojê pêşîn dike, çîroka vedîtina Dolores McCulloch tîne bîra me ku em bala xwe bidin tiştên ku ji nedîtî ve tên. Dîrok li dora me ye, li bendê ye ku were kifşkirin û nirxandin. Werin em ji vê çîrokê îlhama xwe bigirin da ku em eserên paşeroja xwe binirxînin û nirxa potansiyela ku li cîhên herî nediyar veşartiye qet kêm nebînin.

Definitions:

- Nogales: bajarek ku li ser sînorê di navbera Arizona, DYE, û Sonora, Meksîko de ye, ku bi girîngiya xwe ya çandî û dîrokî ya dewlemend tê zanîn.

