CDT Ji bo Raporên Lêkolînê Gihîştina Dîjîtal ji Çîrokên Bibliyografîk re peyda dike

Navenda Demokrasî û Teknolojiyê (CDT) daxuyand ku ew ê naha gihîştina dîjîtal pêşkêşî vegotinên bîbliyografîk ên ku bi raporên xwe yên lêkolînê re têkildar in. Armanca vê çavkaniya nû ew e ku ji xwendevanan re hêsantir bike ku bigihîjin çavkaniyên ku di xebata CDT de têne bikar anîn û referansa wan bikin.

Bi peydakirina gihîştina dîjîtal a pelên bîbliyografîk, CDT bi pratîkên kovar û weşanxaneyên din ên lêkolînê yên ku vê taybetmendiyê pêşkêş dikin re hevaheng e. Ew gavek e ber bi armanca parvekirina zanînê bi gel re û nîşandana pabendbûna bi şefafiyetê.

Hemî raporên lêkolînê yên CDT yên berê hatine weşandin, û her weha raporên paşerojê, dê ji bo referansan pelên bibTeX (.bib) an RIS (.ris) yên serbixwe vehewînin. Bikarhêner dikarin lînkên dakêşanê yên van pelan li binê her rûpela raporê bibînin.

Bi îtxalkirina pelên .bib an .ris nav pergalên rêveberiya referansê, bikarhêner dikarin bi hêsanî xwe bigihînin berhevoka referansê ji bo mebestên lêkolînê yên din û ji nû ve bikar bînin. Nermalava rêveberiya referansê amûrên cûrbecûr pêşkêşî dike ku li ser bingeha tomarên bîbliyografîk referans birêxistin bike û biafirîne.

CDT nas dike ku lêkolîna wê li derveyî siyaset û civakên lêkolînê dirêj dibe. Rêxistin armanc dike ku piştgirî bide berjewendiya gelemperî ya berfireh a li ser hebûnên lêkolînê yên kevneşopî, û ev çavkaniya nû di wî alî de gavek e.

Digel gihandina dîjîtal a ji navgînên bîbliyografîk, CDT jixwe çar çavkaniyên pêvek ên têkildarî lêkolîna xwe peyda dike. Van çavkaniyan ji bo her kesê ku eleqedar e ku li ser mijaran bêtir lêkolîn bike berdest in.

Ji bo her pirsek di derbarê karanîna vê çavkaniyê an lêpirsînên din ên têkildarî lêkolînê de, kes têne teşwîq kirin ku bi e-nameyê bi rêya e-nameyê bigihîjin CDT.

