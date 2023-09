Lîstikên Çareseriyê yên Pêşxistina Demeo ji bo Apple Vision Pro

By

Lîstikên Çareseriyê ragihand ku ew bi aktîvî guhertoyek rastiya xweya virtual (VR) û simulatora RPG-ya sermaseya rastiya tevlihev (MR), Demeo, ji bo têlefonê Apple Vision Pro-ya dahatû pêşve dibin. Vision Pro, ku di destpêka sala pêş de were berdan, amûrek hesabker a cilê ye ku di civata VR / MR de pir tê pêşbînîkirin. Demeo yek ji yekem lîstikên VR / MR e ku ji bo cîhazê hatî pejirandin.

Demeo bi eslê xwe di sala 2021-an de dest pê kir û sala borî nûvekirinek Rastiya Mixed wergirt ku destûr da ku tiştên di lîstikê de li ser cîhana rastîn bi karanîna kamerayên derbasbûnê yên li ser serikên hevgirtî werin danîn. Naha, nûvekirina "Reality Mixed 2.0" ya ji bo lîstikê piştgirî ji bo şopandina dest-bê-kontrolker û jêhatîbûna pir bikarhêneran li heman odeyê ku tiştên rastîn ên tevlihev li heman cîhî bibînin zêde dike.

Apple Vision Pro di serî de balê dikişîne ser sepanên MR-ê yên ku dikarin li ser dîmenek cîhana rastîn werin danîn û kontrolkerên destan bikar neynin. Games Resolution plan dike ku ji kapasîteyên Vision Pro sûd werbigire bi pêşkêşkirina lîstika bi tevahî virtual û entegrasyona bi wêneyên derbasbûnê re.

Hev-damezrînerê Games Resolution û Serok Paul Brady kêfxweşiya xwe derbarê îmkanên teknolojiya şopandina destan de diyar kir, û got, "Pêşketinên di şopandina destan de pêşerojek bê kontrolker ne tenê gengaz, lê pir balkêş jî kiriye." Pargîdanî bawer dike ku berhevoka hêmanên rastîn û virtual di ezmûnên MR de ew e ku wan bi rastî sêrbaz dike.

Dema ku Apple ragihand ku zêdetirî 100 sernavên Apple Arcade dê li ser Vision Pro werin lîstin, hindik behsa lîstikên VR û MR ji bo cîhazê tê kirin. Lêbelê, digel tevlêbûna Demeo û hebûna piştevaniya motora Unity ya ji bo VisionOS, dibe ku bêtir ragihandinên lîstikê li ber çavan bin her ku roja destpêkirina hardware nêzîk dibe.

Games Resolution pabendbûna xwe bi lîstika rastiya tevlihev eşkere kir û diyar kir ku nîvê xebata xebatkarên wan ji bo pêşxistina sernavên MR-ê ji bo cîhazên cihêreng di sala 2024-an de û pê ve tê veqetandin. Serkeftina Demeo li ser Apple Vision Pro dibe ku diyar bike ka ezmûnên pêşerojê ji Lîstikên Resolutionê dê werin platformê an na.

Çavkanî: Ars Technica

Definitions:

- Rastiya Virtual (VR): Ezmûnek simulkirî ya ku dikare ji cîhana rastîn wekhev be an bi tevahî cûda be.

- Rastiya Mixed (MR): Komek ji hêmanên cîhana rastîn û virtual ku bi hevûdu re têkilî daynin.

- Passthrough: Kapasîteya guhên bi kamerayê heye ku cîhana rastîn a ku bi tiştên virtual ve hatî dorpêç kirin nîşan bide.

- Şopandina destan: Teknolojiya ku destûrê dide cîhazan ku bêyî hewceyê kontrolkerên destan tevgerên destan tespît û şîrove bikin.

- Unity Engine: Platformek pêşkeftina lîstika populer ku ji bo afirandina lîstikên 2D û 3D tê bikar anîn.