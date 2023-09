Monzo Taybetmendiya Veberhênanê Dest pê dike, Dihêle Bikarhêner Bi Tenê 1 £ Veberhênanê bikin

Monzo, banka dîjîtal a bi nirxa 4.5 mîlyar dolarî ye, taybetmendiyek nû ya bi navê "Veberhênan" destnîşan kir ku dihêle xerîdarên xwe di fonên ku ji hêla giant rêveberiya malî BlackRock ve hatine hilbijartin de veberhênan bikin. Ev yekem destdirêjiya Monzo li bazara veberhênanê nîşan dide û beşek ji hewildanên pargîdaniyê ye ku karûbarên xwe yên darayî berfireh bike û dahatên zêde çêbike.

Taybetmendiya Veberhênanan dê bikarhêneran bihêle ku bi qasî £ 1-ê dest bi veberhênanê bikin, Monzo di pêşbaziyê de bi bankên damezrandî yên mîna Chase û destpêkên ciwan ên mîna Chip, Moneybox, û Plum re bike. Pêvajoya serîlêdanê hêsan e, digel ku bikarhênerên bijartî beşdarî navnîşek bendê dibin da ku bigihîjin hilberê û dûv re têne vexwendin ku potek veberhênanê biafirînin.

Monzo sê fonên ku ji hêla BlackRock ve têne rêve kirin pêşkêşî dike: Hişyar, Hevseng, û Serpêhatî. Fona Hişmend xwedan rîskek kêm û vegerek kêm e, fona Hevseng xwedan rîsk û xelata navîn e, û fona Adventurous veqetandinên xeternak ên bi vegerên potansiyel mezintir vedihewîne.

CEO TS Anil diyar kir ku Monzo biryar da ku taybetmendiya veberhênanê destnîşan bike da ku kêmasiya zanyarî û erzanbûna astengiyên ku Brîtanî di dema veberhênanê de rû bi rû dimînin çareser bike. Lêkolîna ku ji hêla Monzo ve hatî peywirdar kirin eşkere kir ku 69% ji nifûsa Keyaniya Yekbûyî nebawer e ku biçin ku derê ji bo hilberek veberhênanê ya gihîştî û bikarhêner-heval, û 60% ji mezinan dê bêtir meyla veberhênanê bikin heke mîqdara veberhênana herî kêm kêm be.

Taybetmendiya Veberhênanê dê di binê beşa Savings & Veberhênanan de li ser ekrana malê ya Monzo xuya bibe û dê di hefteyên pêş de hêdî hêdî ji hemî xerîdarên bijarte re were şandin. Lêbelê, xerîdarên ku di tengasiya darayî de ne an jî yên ku ji dravdana deynan paşde dimînin dê nikaribin veberhênanên nû vekin. Bikarhêner dê di her kêliyê de xwedan nermbûnek jî hebe ku guhartinan bikin, betal bikin, an veberhênanên xwe vekişînin.

Monzo naha li Keyaniya Yekbûyî zêdetirî 8 mîlyon xerîdar hene û armanc dike ku li qadên nû yên karûbarên darayî berfireh bibe da ku bigihîje qezenca tevahî-salî. Pargîdanî di sala 2023-an de du mehên yekem ên qezenckirina xwe ragihand.

Taybetmendiya Veberhênanê dê bi mehê 0.59% drav were, ku ji 0.14% dravê fonê û 0.45% xercek platformê pêk tê.

Digel ku Monzo ne yekem neobanka li Keyaniya Yekbûyî ye ku taybetmendiyên veberhênanê pêşkêşî dike, pêşbazên mîna Starling Bank û Zopa hîna vebijarkên weha peyda nakin. Lêbelê, gelek platformên fintech ên mîna Revolut û Freetrade jixwe kapasîteyên bazirganiya stock pêşkêşî dikin. CEO ya Monzo, TS Anil, îdiayên ku bank ji partiya veberhênanê re dereng maye red kir.

