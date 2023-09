Stranbêja Masked: Brian Austin Green nefretkirina xwe ji çîpên xedar ên Avusturalya eşkere dike

By

Di hevpeyivînek vê dawiyê de, lîstikvan Brian Austin Green, ku bi xuyabûna xwe ya di The Masked Singer de tê nasîn, dema ku dor tê Avusturalya - yek jê heza xwe ya mezin vekir - crawlesên wê yên tirsnak. Green, ku çend hefte li Avusturalya derbas kir û fîlima pêşandana rastîn a populer derbas kir, serpêhatiyên xwe parve kir û nefreta xwe ji jîngeha bêhempa ya welêt eşkere kir.

Green di dema xwe ya li Avusturalya de rastî cûrbecûr cûrbecûr kêzikan û spideran hat, ku ew pir aciz kir. Wî pejirand ku wî dijwar dît ku meriv bi hebûna van mexlûqan re biguncîne, ji ber ku ew ji ya ku wî li welatê xwe bikar anîbû pir cûda bûn.

Lêbelê, Green di heman demê de spasiya xwe ji bo bedewiya Avusturalya û dîmenên cihêreng ên wê jî diyar kir. Wî pejirand ku welat hin ji wan dîmenên herî balkêş ên ku wî heya niha dîtiye hene, û nefretkirina wî ji keriyên gemarî serpêhatiya wî ya erênî ya giştî siya nekiriye.

Dilsoziya Green di derbarê nefretkirina wî ya ji jîngeha çolê ya Avusturalya de bi gelek kesên ku rastî afirîdên bêhempa yên wî welatî hatine. Avusturalya bi nifûsa xwe ya pir û cihêreng a kêzik û spider navdar e, ku dikare ji bo hin serdanvanan dilşewat be lê ji bo yên din jî xeternak be.

Pêdivî ye ku were zanîn ku jîngeha çolê ya Avusturalya jî girîng e û di ekosîstema wê de rolek girîng dilîze. Gelek kêzik û kêzikên welêt xwedî taybetmendiyên balkêş in û ji bo poşmankirin, kontrolkirina kêzikan û parastina hevsengiya xwezayê pir girîng in.

Digel ku nerîna Green nefreta wî ya kesane ya li Awustralya ji crawliyên gemar nîşan dide, pêdivî ye ku meriv bi hişek vekirî nêzikî hevdîtinên weha bibe û wan wekî fersendek bibîne ku meriv li ser jîngeha ciyawaz a welêt fêr bibe.

Çavkanî:

- Gotara çavkanî: Stranbêja Masked: Brian Austin Green yek tiştê ku ew nikare li ser Avusturalya bisekine eşkere dike

- URLên zêde nehatine peyda kirin