Banka Îngilîstanê Banga Axaftina Neteweyî li ser Fikarên Nepenîtiya Pounda Dîjîtal dike

Cîgira Rêvebira Bankeya Îngilîstanê (BoE) Sarah Breeden gazî "danûstandinek neteweyî" kir da ku fikarên gelemperî yên der barê encamên nepenîtiyê yên guhertoyek dîjîtal a poundê çareser bike. BoE û wezareta darayî ya Keyaniya Yekbûyî îhtîmala danasîna poundek dîjîtal di demek nêzîk de lêkolîn kirin. Lêbelê, rexnegir arguman dikin ku diravek dîjîtal dikare rê bide hukûmetan ku adetên lêçûnên kesan bişopînin û danûstendinên drav tevlihev bikin.

Breeden tekezî li ser pêwîstiya çareserkirina fikarên nepenîtiyê û pêşxistina diyaloga vekirî li ser mijarê kir. Wê tekez kir ku poundek dîjîtal dê wekî bingehek ji hemî danûstendinên dîjîtal re bixebite, û baweriya bi diravê misoger bike. Lêbelê, wê pejirand ku di rêvebirina nepenîtiyê de û pênasekirina rola dewletê di pêwendiya diravek dîjîtal de dijwarî hene.

Fikarên nepenîtiyê yên di derbarê bernamebûnê de jî ji hêla Breeden ve hatin pejirandin, ku hewcedariya damezrandina qanûn û şert û mercên zelal ji bo çareserkirina van fikaran ronî kir.

Breeden bêtir tekez kir ku nepenî di heman demê de dema ku li ser pereyên dîjîtal ên sektora taybet têne fikirîn divê pêşînek be. Wê destnîşan kir ku yanzdeh welatan berê guhertoyên dîjîtal ên diravên xwe derxistine, û Reservea Federal a Dewletên Yekbûyî jî vê îhtîmalê difikire.

Bandora li ser aramiya darayî ji bo Breeden nêrînek din a sereke ye. Bersivên li ser şêwirdariya giştî ya li ser pounda dîjîtal dê dawiya vê salê were weşandin, ku di warên cûda yên pêşniyarê de bêtir agahdarî peyda bike.

Hêjayî gotinê ye ku Breeden ramana ku pereyê dîjîtal dê hebûna drav ji holê rabike wekî ku ji hêla rexnegiran ve hatî pêşniyar kirin red kir.

Çavkanî: Reuters

Definitions:

- Poundaya dîjîtal: Guhertoyek dîjîtal a diravê Keyaniya Yekbûyî, pound sterling.

- Bank of England (BoE): Banka navendî ya Keyaniya Yekbûyî.

- Fikarên nepenîtiyê: Fikarên di derbarê parastina agahdariya kesane û mafên nepenîtiyê de.

- Bernamebûnî: Qabiliyeta nivîsandina kod an talîmatên ji bo kompîturek an pergala dîjîtal ji bo pêkanîna fonksiyon an peywirên taybetî.

– Îstiqrara darayî: Rewşa ku tê de sîstemeke darayî, wek sîstema bankî, karibe li ber şokê bisekine û xebata xwe bidomîne.

- Şêwirmendiya giştî: Pêvajoya lêgerîna têgihîştin an bersivdayîna gel li ser mijarek an pêşniyarek taybetî.

