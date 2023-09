Li Hindistanê Zêdetir Smartphone Di binê 50,000 Rs de

Ger ji bo têlefonek we budçeyek 50,000 rûpî heye, we gelek vebijark hene ku hûn ji wan hilbijêrin. Ji bo ku ji we re bibe alîkar ku hûn bijartina rast bikin, me 5 têlefonên herî pêşîn ên ku niha di vê rêza bihayê de têne peyda kirin, li gorî taybetmendiyên wan, performans û şêwaza wan, navnîş kirine.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 bi tenê di bin 50,000 rupiyan de li ser Flipkart peyda dibe, û biha dikare bi hin qertên krediyê re hîn kêmtir be. Ew bi pêvajoya herî dawî ya Tensor G2 ya Google, 8 GB RAM, û 128 GB hilana hundurîn tê. Têlefon dîmenderek 6.3-inç Full HD+ OLED bi rêjeya nûvekirina 90 Hz û ronahiya herî zêde 1400 nits vedigire. Ew xwedan pergalek kamerayek pir nirxdar e, di nav de kamerayek bingehîn a 50MP bi OIS û kamerayek ultra-berfireh a 12MP. Pixel 7 li ser Android 13-a herî dawî bi zimanê sêwirana Material You dimeşîne.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G dema ku hin taybetmendiyan ji birayê xwe yê premium, OnePlus 11 5G, deyndar dike, ji bo drav nirxek hêja pêşkêşî dike. Ew xwedan dîmenderek Fluid AMOLED ya 6.74-inç, çîpek Snapdragon 8+ Gen 1, û vebijarkên heya 16 GB RAM û 256 GB hilanînê heye. Têlefon xwedan kamerayek bingehîn a 50 MP bi OIS, kamerayek ultrawide 8 MP, û kamerayek makro ya 2 MP heye. Di heman demê de kamerayek selfie ya 16 MP û bateriyek dirêj a 5000 mAh jî heye.

3. Nothing Phone (2): Pêşniyara herî dawî ya marqeya Nothing, Nothing Phone (2), ji modela berê nûvekirinek girîng e. Ew bi roniyên LED ve piştek zelal vedigire, hem estetîk û hem fonksiyonel peyda dike. Têlefon performansek hêzdar û vebijarkên xwerû pêşkêşî dike.

Vana tenê çend vebijark in ku di bin rêza bihayê 50,000 rûpî de hene. Bi vebijark û daxwazên we ve girêdayî, hûn dikarin di nav vê budceyê de gelek smartfonên bi taybetmendiyên bilind-end, performans û şêwazê bibînin.

