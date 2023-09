Behind The Glass: Kampa Perwerdehiyê ya Los Angeles Kings - Nêrînek Hundir li Pêşdema NHL

Lîga Hokeyê ya Neteweyî (NHL) û Tora NHL hevkariya xwe ya bi Los Angeles Kings re ji bo demsala çaremîn a dokûzên pêşdemsalê yên tev-gihiştî, Behind The Glass ragihand. Ev rêzenivîsa sê-beşî, ku ji hêla NHL Networkê ve bi hevkarîya NHL Productions ve hatî hilberandin, dê ji ber lensên Du-carî Stanley Cup Champion Kings li paş-perdeyê nihêrînek li tundî, drama, û pêşbaziya pêşdema NHL peyda bike.

Demsala dahatû ya Behind The Glass dê gera Kings-ê ya Nîvkada Başûr destnîşan bike dema ku ew li dijî Arizona Coyotes li Melbourne, Avusturalya ji bo Rêzeya Gerdûnî ya 2023 NHL dileyizin. Ev ê bibe yekem lîstikên NHL yên ku li Avusturalya têne lîstin, heyecanek li rêzê zêde dike. Lîstikvan dê werin mîkrok kirin û ji seyrûseferê dûr werin xuyang kirin, ji temaşevanan re naverokek bêhempa pêşkêşî dikin ji ber ku ew ji bo cîhê xwe yê di navnîşê de pêşbaziyê dikin û ji bo vekirina demsala asayî amade dikin.

Piştî du serpêhatiyên Stanley Cup Playoff-ê, Kings hêviyên rêxistinê zêde kirin. Behind The Glass dê balê bikişîne ser cîgirê serok û rêveberê giştî yê tîmê, Rob Blake, û rahênerê sereke Todd McLellan, ji ber ku ew tîmê li seranserê kampa perwerdehiyê rêve dibin û vîzyona ji bo pêşbazek Kûpaya Stanley ya herheyî çêdikin. Di rêzefîlmê de dê lîstikvanên sereke yên wekî navendê nû Pierre-Luc Dubois, stêrên nûbûyî Adrian Kempe û Kevin Fiala, û lîstikvanên bingehîn ên kevnar Anze Kopitar û Drew Doughty profîl bikin. Serokê Tîmê Luc Robitaille dê têgihiştinên bêhempa peyda bike ka tê çi wateyê ku bibe Padîşah.

Behind The Glass yekem car di sala 2018-an de hate pêşandan, bi çavên Şeytanên New Jersey ji temaşevanan re nihêrînek bêhempa li pêşseazona NHL pêşkêşî kir. Ji hingê ve, rêzefîlmê Philadelphia Flyers û Nashville Predators vedihewîne. Weşana îsal dê bi gera navneteweyî ya Melbourne, Awistralya, kêşeyan bilind bike.

Fans dikarin hêvî bikin ku ji her beşê Behind The Glass-ê ku li ser platformên medyaya dîjîtal û civakî bi karanîna hashtag #BehindTheGlass têne parve kirin, naverok û klîbên bonusê yên taybetî bibînin. Wekî din, her beş dê li ser platforma YouTube-ê ya NHL-ê peyda bibe, ji temaşevanan re bêtir fersendan peyda dike ku bi rêzê re têkildar bibin.

Behind The Glass: Kampa Perwerdehiyê ya Los Angeles Kings soz dide ku temaşevanan nêzî lîstikê bike û li ser tîmê û pêşseasonê perspektîfek bêhempa û qet nedîtî peyda bike. Bi gihîştina nedîtî, ev belgefîlm bê guman temaşevanan heyecan dike ji ber ku ew demsala NHL ya dahatûyê pêşbînî dikin.

