Beats ji bo Koleksiyona New Nail bi Olive & June re hevkariyê dike

By

Beats, ku bi guh û guhên xwe yên populer tê nasîn, bi hevkariya xwe ya yekem a bi marqeya bedewiyê Olive & June re dikeve pîşesaziya bedewiyê. Ji bo pîrozkirina serbestberdana rengên xwe yên nû, Cosmic Silver û Cosmic Pink, Beats and Olive & June berhevokek neynûkê dane destpêkirin ku destûrê dide bikarhêner ku dîmenên neynûkên xwe bi aksesûarên teknolojiya xwe re hevrêz bikin.

Di berhevokê de du rengên neynûkê yên ku bi Beats Studio Buds+ re hevaheng in, û her weha neynûkên çapkirî yên ku ji xuyang û ezmûna guhdarîkirina guhên bêtêl hatine îlhama xwe vedihewîne. Olive & June ev nûçe li ser Instagram parve kir, şagirtan vedixwîne da ku bikirin û çapa tixûbdar bikirin.

Olive & June ji ber kincên neynûkên xwe yên hêja yên salonê ku ezmûna salona nail tîne mala we populer bûye. Kitêlên wan ên herî firotan ên Mani System hêsan têne bikar anîn û neynûka dirêj-mayînde ye. Xerîdar dikarin kincên xwe bi cûrbecûr rengên ku bi her demsal an hevkariyê re diguhezin xweş bikin.

Koleksiyona neynûka nû ya Beats x Olive & June naha ji bo kirînê heye. Pêla Beats Polish Duo rengên neynûkên pembe û zîv ên metallîk vedihewîne, ku dikarin ji bo afirandina cûrbecûr awirên neynûkan werin bikar anîn. Beats Press-On Bundle pênc sêwiranên cûda yên neynûkê pêşkêşî dike ku dikarin werin tevlihev kirin û li hev bikin. Her set bi 42 neynûkan, pêlekek amadekariyê, benîştek ku zirarê nade neynûk, pişkek kûtikê ya darîn, û pelek û tamponek 2-di-1 neynûkê tê.

Ger hûn bala we dikişînin ku neynûkên çapkirî biceribînin an li pêşnîyarên bedewiyê bigerin, bê guman li dorberên me yên çêtirîn neynûkên çapkirî, dupên bedewiyê, û hilberên bedewiyê yên navdar-hezkirî binêrin.

Çavkanî:

- Posta Instagram ji hêla Olive & June

- Gotara Billboard