Dîroka Weşandina Dîjîtal a Barbie ji bo 12-ê Îlonê hate destnîşankirin

Warner Bros nû ragihand ku fîlima Barbie ya pir pêşbînîkirî dê di 12-ê Îlonê de ji bo kirîn an kirêkirina dîjîtal peyda bibe. Ev nûçe ji temaşevanên ku bi dilgermî li benda serbestberdana dîjîtal in, wekî rehetiyek tê, nemaze bi nihêrîna meyla kurttir pencereyên şanoyê û hebûna fîliman li ser platformên streaming zû piştî derketina wan a şanoyê.

Ji bilî serbestberdana dîjîtal, fîlim dê di 22-ê Îlonê de li salonên IMAX-ê jî were pêşandan. Ev serbestberdan dê dîmenek nû ya post-krediyê bihewîne, heyecana temaşevanên Barbie zêde bike.

Warner Bros eşkere kir ku serbestberdana dîjîtal dê bi zêdetirî 30 hûrdeman materyalên bonus were. Di nav wan de taybetmendiyên wekî "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party," û "Ew Cîhanek Xerîb e." Fans dikarin li bendê bin ku digel fîlimê ji gelek naveroka Barbie ya zêde jî kêf bikin.

Lêbelê, heya niha agahdarî tune ku fîlim dê kengê ji bo weşana li Max-ê peyda bibe. Warner Bros nêzîkatiya xwe guhertiye û naha li ser bingehê doz bi-caz biryar dide kengê fîliman li ser platformê derxîne, û hûrgulî li ser kengî Barbie dê ji bo kirîna Blu-ray an DVD-yê peyda bibe tune.

Daxuyaniya dîroka serbestberdana dîjîtal di nav temaşevanên Barbie de heyecanek çêkir, ku bi dilgermî li benda fersenda dîtina fîlimê bûn. Ma temaşevan hildibijêrin ku wê bi dîjîtal bikirin an li benda berdana wê li ser Max bimînin. Di vê navberê de, bendewariya ji bo serbestberdana Barbie û hemî naveroka zêde ya ku ew ê ji temaşevanan re bîne, berdewam dike.

