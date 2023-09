Dîroka Weşana Dîjîtal a Barbie: Li ku derê temaşe bikin û kengê li benda weşana li Max-ê bisekinin

Piştî serkeftina wê ya bêkêmasî li ser box office, fîlima Barbie ya pir bendewar di dawiyê de ji bo dakêşana dîjîtal peyda dibe. Warner Bros biryar da ku Barbie li ser platformên premium vîdyoyê-li ser-daxwazê ​​kêmî du mehan piştî serbestberdana wê ya şanoyê derxe. Lêbelê, fîlim dê di salonan de were pêşandan, tevî yek hefteyek IMAX-ê di 22-ê Îlonê de.

Wekî ku ji bo vebijarkên streaming, ji ​​Sêşemê, 12ê Îlonê dest pê dike, Barbie dikare di nav yên din de li ser platformên wekî Amazon Prime, Google Play, Apple TV, û Vudu bi dîjîtal were kirîn û kirê. Dibe ku biha li gorî platformê cûda be, lê Amazon Prime fîlimê ji bo pêşdibistanê bi 29.99 $ ji bo kirînê û 24.99 $ ji bo kirêkirina ji bo pencereyek temaşekirina 48 demjimêran pêşkêşî dike.

Daxuyaniya dîjîtal a Barbie zêdetirî 30 hûrdeman naveroka bonûsê vedihewîne, di nav wan de taybetmendiyên mîna "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party," û " Dinyayek xerîb e.” Lêbelê, ji bo Barbie DVD an Blu-Ray hêj tarîxek serbestberdana taybetî tune.

Ji ber ku Barbie fîlimek Warner Bros e, tê pêşbînîkirin ku ew berî dawiya salê ji bo weşana li ser Max, karûbarê streaming ku xwediyê Warner Bros. ye, peyda bibe. Berhemên şanoyê yên berê yên Warner Bros rêgezek şopandin ku ew li ser vîdyoya premium-li ser daxwazê ​​têne berdan û dûv re piştî demek diyarkirî li Max-ê peyda dibin. Mînakî, The Flash pênc hefte piştî serbestberdana wê ya şanoyê li ser PVOD hate berdan û pênc hefte piştî PVOD dest bi weşana li Max kir.

Li ber çavan serkeftin û bendewariya darayî ya Barbie, îhtîmal e ku studyo dê demek dirêjtir li bendê bimîne ku wê li ser Max serbest bike. Li dû şêwazek mîna The Flash, Barbie dibe ku bi qasî neh hefte piştî serbestberdana wê ya şanoyê li Max xuya bibe. Bi spekulatîf, Barbie dikare li ser Max-ê dora nîv-dawiya Mijdara 2023-an were weşana kirin. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku hêj tarîxek serbestberdana fermî ya Barbie Max nehatiye ragihandin.

Ger hûn nekarin li benda temaşekirina fîlima Barbie bin, hûn dikarin ji sibê pê ve bi serhêl bikirin an kirê bikin. Ji serbestberdana dîjîtal kêfê bikin û ji bo nûvekirinên li ser hebûna barbie ya li Max-ê li bendê bin.

