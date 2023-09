Bankjoy ji bo Demo Platforma Bankeriya Dîjîtal bi Xerîdar Neobank re li FinovateFall 2023

By

Bankjoy, dabînkerek bankinga dîjîtal a pêşeng, hate hilbijartin da ku platforma xweya bankingê ya dîjîtal bi xerîdarek neobankê ya nû re li FinovateFall 2023 nîşan bide. Pêşandan dê ronî bike ka pakêta karûbarên bankinga dîjîtal a Bankjoy çawa hêz dide neobankan ku bêtir nirx pêşkêşî xerîdarên xwe bikin.

Bankjoy teknolojiya bankingê ya nûjen, tevî banka mobîl û serhêl, pêşkêşî bankên herêmî, neobank, û sendîkayên krediyê dike. Platforma wê destûrê dide bankên dîjîtal û neobankan ku di heman demê de pergalên xwe yên bingehîn ên heyî biparêzin bazarên taybetî û demografiya xerîdar bikin hedef.

Li FinovateFall, Bankjoy dê ezmûna xweya bikarhênerek bêkêmasî, sêwirana balkêş, taybetmendiyên dîjîtal ên pêşkeftî, û kapasîteyên entegrasyonê bi platformên cihêreng ên bingehîn û aliyên sêyemîn re nîşan bide. Ev ji bo neobankên ku dixwazin ezmûna bankingê ya dîjîtal ji bo xerîdarên xwe yên firotanê û bazirganî zêde bikin, wê bijarek îdeal dike.

Greg Palmer, VP ya Stratejiyê li Finovate, got, "Em kêfxweş in ku îsal Bankjoy dîsa li Finovate li ser sehneyê ye, vê carê bi neobankek wekî hev-pêşkêşkerê wan. Em li hêviya dîtina demoyek balkêş ji du rêxistinên pêşeroj in.

Li gorî raporekê, bazara neobankeriya cîhanî di sala 66-an de bi 2022 mîlyar dolarî hate nirx kirin û tê pêşbînî kirin ku ji sala 55-an heya 2023-an bi rêjeya mezinbûna salane ya tevlihev (CAGR) ji% 2030 mezin bibe. Ji ber ku neobank berdewam dikin, ew ji bo wan girîng e. xwedan teknolojiyek rast e ku ezmûnek bikarhênerek dewlemend-taybetmendî peyda bike ku hewcedariyên darayî yên xerîdarên wan ên armanc digire.

CEO û Damezrînerê Bankjoy, Michael Duncan, dilxweşiya xwe li ser beşdarbûna li Finovate û nîşandana platforma xweya bankinga dîjîtal a xwerû nîşan da. Platforma Bankjoy di nav taybetmendiyên din de bankinga mobîl û serhêl, e-daxuyan, vekirina hesabê serhêl, destpêka krediya serhêl, û AI-ya axaftinê vedihewîne. Pargîdanî bi domdarî taybetmendiyên nû, fonksiyon û entegrasyonê li pêşkêşiyên hilberên xwe yên dîjîtal zêde dike.

