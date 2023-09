Bang-On Balls: Chronicles Set to Release on Consoles and PC

By

Bang-On Balls: Chronicles, lîstikek serpêhatî ya sandbox-a cîhana vekirî, tê destnîşan kirin ku ji Têketina Destpêkê derkeve û li ser gelek platforman bide destpêkirin. Lîstik dê di 4ê Cotmehê de li ser PlayStation 5, Xbox One, Switch, û PC-ê bi rêya Steam-ê were peyda kirin. Ew ê di demek paşîn de ji bo PlayStation 5 û Xbox Series jî were berdan.

Publisher Untold Tales û pêşdebiran Exit Plan ji bo afirandina lîstikek ku hilberînek bilind û cûrbecûr hêmanên lîstikê pêşkêşî dike zehf xebitîn. Lîstik kontrolên hişk, lîstika cihêreng, sêwirana asta hişmend, pergalên AI-ê yên tevlihev, û gelek naverokê vedihewîne da ku lîstikvan bi saetan mijûl bibin. Pêşdebiran armanc kir ku lîstikek biafirînin ku meriv dikare çend hûrdemên rihetbûnê jê re kêf bike an jî 40 demjimêran an jî bêtir were lîstin.

Di Bang-On Balls: Chronicles de, lîstikvan BOB-ê, lehengek bêhesab, di lêgerîna serpêhatiyên epîk û kaosê de digirin. Lîstik vekolîn û hilweşandina cîhana vekirî pêşkêşî dike, ku lîstikvan dikarin hawîrdorên mezin bigerin û wêran bikin. Cîhan bi çalakiyan tije ne ku hûn bi leza xwe bikin û destûrê didin lîstikvan ku hema hema her tiştî di riya xwe de bişkînin. Lîstik di heman demê de fersendê dide ku meriv di navbera gelek cîhanên bi mijarên dîrokî de, ku her yek xwedan mekanîka xwe, hêman û dijminên xwe yên bêhempa ye, bikeve.

Bang-On Balls: Chronicles ji bo çar lîstikvanan lîstika yek-lîstikvan, du-lîstikvan-perçekirî-ekran, û lîstika hevkariyê ya serhêl piştgirî dike. Lîstik dikarin karakterên xwe bi cûrbecûr çek, mertal, û tiştên temayê yên ku li seranserê lîstikê hatine berhev kirin xweş bikin. Serbestberdana lîstikê dê di heman demê de naveroka dakêşbar a kozmetîkî tune be, ku dihêle lîstikvan di xweşkirina karakterên xwe de hêza xwe ya afirîner derxînin.

Bang-On Balls: Chronicles bi lîstika xwe ya balkêş, vebijarkên xwerû ya berfereh, û lîstika hevkar a balkêş, soz dide ku ezmûnek xweş û berbiçav ji lîstikvanan re li seranserê platformên pirjimar pêşkêşî bike.

Çavkanî:

