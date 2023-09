Baldur's Gate 3: Ji bo Karaktera We Rastnivîsîn û Karînên Bingehîn

Baldur's Gate 3 dema ku behsa avakirina karakteran, barkirina jêhatîbûnê, û sêwiranan tê, gelek vebijarkan pêşkêşî lîstikvanan dike. Digel gelek vebijarkên berdest, dibe ku meriv biryar bide ka kîjan ji bo karaktera we çêtirîn in. Di vê gotarê de, em ê çend efsûn û jêhatîbûnên bingehîn ên ku hêja ne ku hûn li cîhana Faerûnê bigerin li cebilxaneya xwe bigerin.

Teqîna Eldritch

Eldritch Blast ji bo Warlocks Cantrip-ê êrîşkarek pêdivî ye. Ev şiyana hêz-zirarê tîrêjek hêzdar bi rêjeyek mezin diavêje. Her ku hûn astê bilind dikin, hûn dikarin yekcar sê teqînan jî biteqînin. Warlocks dikarin bi guhêrbarên wekî Agonizing Blast (zêdebûna zirarê) û Repelling Blast (dijminan dûr dixe) vê efsûnê bêtir zêde bikin. Zêdekirina Repelling Blast li avahiya we dikare bi taybetî ji bo mijûlbûna bi dijminên dûr û dirêj re kêrhatî be. Ji ber ku ew Cantrip e, ew ji hêla hêlînên rastnivîsê ve ne tixûbdar e, ku ew ji repertuwara her Warlock re zêdekek hêja dike.

Birêvebirî

Rêbertî Cantripek bêhempa ye ku li ser kontrolên statûyê bonusek +1d4 peyda dike. Çi bi karektera xwe yan jî hevalbendek mîna Shadowheart, hebûna Rêbertî dikare şansên we yên serketinê li ser lîstokên dice pir zêde bike. Ev bi taybetî ji bo kontrolên diyalogê bikêr e û dikare di encamên danûstendinên we de cûdahiyek girîng çêbike. Hêza vê xurtkirina belaş kêm nekin.

Friends

Wekî Rêbernameyê, Heval Cantripek din a kêrhatî ye ji bo kontrolên statûyê, nemaze yên ku bi diyalogê re têkildar in. Ew li ser van kontrolan Avantajê dide, dihêle hûn du diran bavêjin û jimareya bilind hilbijêrin. Heval dikarin ji we re bibin alîkar ku hûn lîstokên bêbext bi ser bixin û di nav rewşên dijwar de riya xwe xweş biaxivin. Heke hûn ji bo kontrolên statûya xwe torgilokek ewlehiyê dixwazin, vê rastnivîsê li ber çavan bigirin.

Counterspell

Counterspell jêhatîbûnek reaksiyonê ye ku destûrê dide bikarhênerên sêrbaz ku sêwirên hêzdar ên ku ji hêla dijmin ve têne avêtin betal bikin. Ew hêlînek rastnivîsê ya Asta 3 hewce dike, lê ew potansiyel dikare bi ceribandinek serketî ya statûyê re jî li hember efsûnên astek bilind berevajî bike. Counterspell bi dadwerî bikar bînin, ji ber ku ew çavkaniyek tixûbdar e. Wê ji bo serpêhatiyên herî wêranker hilînin û di dema şer de biryarên stratejîk bidin da ku bandora wê zêde bikin.

Bereketkirin

Bless efsûnek e ku ji bo tevahiya partiya we ji hin lîstokan re +1d4 bonus peyda dike. Her çend ew Slotek Rastnivîsînê dixwe, lê feydeyên wê dikare bi avantajên din an şûjinên din ên ku bandorê li Rollên Êrîş û Saving Throws dikin re têkildar bibin. Berî ku hûn beşdarî şerên girîng bibin bavêjin Bless da ku şansên serkeftina partiya xwe zêde bikin.

Tirs

Xemkirina tirsê li dijminên we dikare di şer de destê jorîn bide we. Fear fear tam wiya dike û dibe sedem ku dijminên ditirsiyan kêmasiyek li ser şiyan û kontrolên êrîşê hebe. Ew jî tevgera wan sînordar dike, nahêle ku ew nêzikî kasterê bibin. Ev efsûn dikare li qada şer derfetan ji bo manîpulasyon û kontrolê biafirîne.

Cloud of Daggers

Cloud of Daggers efsûnek devera-bandorek hêja ye ku dikare bibe sedema zirarek girîng. Digel ku qada wê ya bandorkirî ne berfireh be, potansiyela zirara wê zêde ye. Dewrêş xêzikek xençerek çêdike, zirarê dide dijmin an jî hevalek tîmê ku di nav wê re derbas dibe. Ew efsûnek mezin e ku meriv li xalên çewisandinê an deverên navendî yên qada şer bikar bîne da ku dijmin xera bike û zirarê bide.

Step Misty / Dimension Door

Xwedîbûna kapasîteya teleportkirina xwe dikare bibe lîstikvanek. Rastnivîsên mîna Misty Step an Dimension Door dihêle hûn bi lez xwe li qada şer ji nû ve bi cîh bikin, ji dijminan dûr bixin, an jî bigihîjin deverên ku bi rengek din nayên gihîştin. Van sêwiran pirrengiyê peyda dikin û hem di rewşên şer û hem jî di rewşên lêgerînê de dikarin kêrhatî bin.

Bînin bîra xwe ku ev sêr û jêhatî divê li ser bingeha avakirina karakter û şêwaza lîstika we werin hilbijartin. Bi kombînasyonên cihêreng re biceribînin da ku bibînin ka çi ji we re çêtirîn dixebite. Netirsin ku hûn pêşniyarên xwe bikin an jî stratejiyên nû biceribînin dema ku hûn di Baldur's Gate 3 de pêşve diçin.

