Baldur's Gate 3 NPC Named from Dungeons & Dragons Sourcebook

By

Lîstikvanek bi çavê ajel a Baldur's Gate 3 ferq kiriye ku dibe ku NPC-ya girîng a di lîstikê de bi karanîna pirtûkek çavkaniyek Dungeons & Dragons Fifth Edition were nav kirin. Baldur's Gate 3, ku li ser bingeha RPG-ya sermaseya populer e, pir ji cîhan û mekanîzmayên Dungeons & Dragons Fifth Edition digire, ku ew ji temaşevanên franchise re nas dike.

Lîstikvan kifş kir ku navê "Auntie Ethel" dikare di pirtûka çavkaniyê ya bi navê Volo's Guide to Monsters de were dîtin, ku pir caran ji hêla Dungeon Masters ve tê bikar anîn da ku hagên xwe biafirînin. Di pirtûkê de tabloyek navên hag heye, û di nav wan de "Auntie" û "Ethel" hene. Lîstikvanên Baldur's Gate 3 dê Auntie Ethel wekî NPC-yek girîng di Qanûna 1-ê de nas bikin, ku di destpêkê de wekî pîrek normal xuya dike lê di dawiyê de tê xuyang kirin ku ew zilamek hêzdar û xirab e.

Vedîtina vê hêka Paskalyayê ya gengaz hîn kûrtir li lîstikê zêde dike, ji ber ku ew destnîşan dike ku pêşdebiran, Larian Studios, dema ku karakterên lîstikê diafirînin dibe ku çavkaniya pirtûka çavkaniyê referans bikin. Balkêş e, pirtûka çavkanî ji perspektîfa karakterek bi navê Volo, ku di Baldur's Gate 3 de jî wekî NPC xuya dike, hatî nivîsandin.

Mimkun e ku Volo di demekê de bi Auntie Ethel re rû bi rû maye û navê wê di pirtûka xwe de cih girtiye, ku ev yek qatek pêwendiyê li ser lêkera lîstikê zêde dike. Wekî din, hem Auntie Ethel û hem jî Volo lîstikvanan bi vebijarkên dijwar, her çend bi encamên cûda re jî pêşkêş dikin. Ev vedîtin baldariya li ser hûrguliya ku di Baldur's Gate 3 de hatî danîn ronî dike û temaşevanên ku wextê xwe digirin ku di naveroka wê de kûrtir bigerin xelat dike.

Bi tevayî, ev hêka Paskalyayê tenê mînakek dewlemendî û kûrahiya Baldur's Gate 3 e, ku bi cîhan û mekanîka xwe ya tevlihev berdewam dike ku lîstikvanan dîl bike. Ger hûn temaşevanên lîstikê ne, ji bo nûçeyên herî dawî, rêber û hêj bêtir, pêbaweriya me ya berfireh bişopînin.

Çavkanî:

- Rêbernameya Volo ji bo Monsters (Dungeons & Dragons Fifth Edition pirtûka çavkaniyê)