Meriv çawa Minthara Bê Kuştin li Deriyê Baldur's 3 Teşwîq dike

Yek ji NPC-yên populer ên di Baldur's Gate 3 de Minthara, Dark Elf e ku soza dilsoziya xwe bi Absolute re daye. Gelek lîstikvan bi dilxwazî ​​bûn ku wê wekî hevalbendek romantîk tevbigerin, lê ji bo ku wiya bikin, ew neçar bûn ku lêgerînek ku tê de gelek kuştin pêk tê temam bikin. Lêbelê, lîstikvanek jêhatî rêbazek vedîtiye ku Minthara bêyî ku jiyana xwe bistîne.

Bi gelemperî, ji bo ku hûn Minthara beşdarî milê we bibin, hûn hewce ne ku lêgerînek ku ew dide we temam bikin da ku her kesê li Emerald Grove serjê bikin. Ev ê bi arîkariya leşkerên goblîn ên Minthara re bi Tieflings û Druids re rûbirûyek xemgîn bibe. Lêbelê, bikarhênerê Reddit Wulfrinnan rêgezek parve kir ku Minthara "bêguneh" berhev bike.

Li gorî rêbaza Wulfrinnan, divê hûn pêşî bi zarokên Tiefling ên koma Mol re li ser dizîna pûtê Druid biaxivin. Dûv re, pûtê bi dizî bikar bînin da ku rêûresmê pêk neyê. Ev ê di navbera Tieflings û Druids de şerek derxe, ku tê de divê hûn birevin an bi dizî derkevin. Dûv re, cîhê çolê ji Minthara re ragihînin, û gava ku hûn herdu vegerin, hûn ê hemî berevanan mirî bibînin. Ev ê bihêle ku hûn di lîstikê de paşê Minthara bişopînin bêyî ku kesek bikujin.

Her çend ev rêbaz li ser rûyê xwe bêguneh xuya bike jî, girîng e ku were zanîn ku ew hîn jî manîpulasyon û xapandinê pêk tîne. Ew di RPG-yên din ên mîna Star Wars: Knights of the Old Republic de bijarteyên nezelal ên exlaqî yên wekhev tîne bîra xwe. Lêbelê, heke hûn tercîh dikin ku wekî karakterek ku hewl dide ku destên xwe paqij bihêlin bilîzin, ev rêbaz dikare di Baldur's Gate 3 de draviyek kêrhatî be.

Heke hûn ji bo Baldur's Gate 3 li rêber û awayên bêtir digerin, bê guman rêberiya me ya Dadgehkirina Xwe-Heman binihêrin.

