Baldur's Gate 3 Hotfix 6 Navnîşan Pirsgirêkên Player dike

By

Baldur's Gate 3, ku ji hêla Larian Studios ve hatî pêşve xistin, di van demên dawî de çareseriyek piçûk lê girîng wergirtiye da ku pirsgirêkên cihêreng ên ku ji hêla lîstikvanan ve hatine ragihandin çareser bike. Larian Studios di derbarê xebata xwe ya li ser lîstikê de ji destpêka serbestberdana wê ya pêşîn a sala 2020-an vir ve zelal e, û ev şefafî heta piştî serbestberdana tevahî li ser PC û PlayStation 5 jî berdewam kir. Tenê di meha borî de, Baldur's Gate 3 gelek serrastkirin û çareser kirin. du pêlên sereke yên ku armanc dikin ku xeletiyan rast bikin û performansa lîstikê û herikîna lîstikê zêde bikin.

Hotfix 6, her çend li gorî nûvekirinên berê piçûktir be jî, pirsgirêkên taybetî yên ku lîstikvan bi wan re derbas bûne çareser dike. Digel ku ew guhertinên girîng pêk nayîne, wek lê zêdekirina xetên diyalogê yên nû, bicihanîna dawînên nû, an bicîhanîna daxwazên mezin ên fan, mîna şiyana guheztina xuyangê karakteran piştî destpêkirina lîstikê, ew balê dikişîne ser baştirkirina diyalog, fonksiyona kontrolker, û hunerên dîtbar. .

Vê serrastkirina piçûk pabendbûna Larian Studios xurt dike ku guhdariya nerînên lîstikvan bike û bi domdarî bixebite ku ezmûna lîstikê ji bo hemî lîstikvanan xweşbîn bike, bêyî ku platform û şêwaza lîstika wan be. Dibe ku ew ne serpêhatî be, lê ew dilsoziya studyoyê ji bo peydakirina ezmûna çêtirîn gengaz ji bo lîstikvanên Baldur's Gate 3 nîşan dide.

Ji bo bêtir agahdarî, hûn dikarin serî li notên patchê yên fermî yên ku ji hêla Larian Studios ve têne peyda kirin.

Çavkanî:

- Larian Studios (notên patch)