Ma hûn dixwazin guhertoya çêtirîn a Shadowheart di Baldur's Gate 3 de biafirînin? Rêbernameya avakirina meya bikêr hemî agahdariya ku hûn hewce ne ku wê bikin karaktera herî bikêr û bihêz a gengaz heye.

Ji bo Shadowheart di Baldur's Gate 3 de Subclass Best

Ji bo Shadowheart jêrçenga çêtirîn Domaina Jiyanê ye. Dema ku we vebijarkek heye ku hûn binkeya wê ya orjînal bihêlin, Domaina Trickery, guheztina wê li Domaina Jiyanê dê bêtir feydeyan peyda bike. Ji bo guheztina jêr-pola wê, hûn ê hewce bikin ku taybetmendiya "Withers" bikar bînin, ku lêçûna wê 100 Zêr e.

Ji bo Shadowheart di Baldur's Gate 3 de Belavbûna Pûanên Qebîliyeta Herî Baş

Ji bo Shadowheart berbelavbûna kapasîteya îdeal wiha ye:

- Hêz: 10

- Zehmetî: 14

– Destûr: 16

- Aqil: 8

– Aqil: 16

- Karîzma: 10

Ji ber ku statûya sereke ya Shadowheart Wisdom e, girîng e ku pêşî lê were girtin. Destûr ji bo zindîbûnê jî pir girîng e, ji ber ku ew bandorê li tenduristiyê dike. Wekî din, balkişandina li ser Dexterity dê jêhatîyên wê yên sereke zêde bike.

Rastnivîsên çêtirîn ji bo Shadowheart li Baldur's Gate 3

Wekî Klerîk, sêwiran ji bo Shadowheart bingehîn in. Tête pêşniyar kirin ku ji bo wê tevliheviyek başbûn, piştgirî û zirarê hilbijêrin. Li vir çend pêşniyar hene:

- Cantrip: Rêbertî, Berxwedan, Hilberîna Flame

- Asta 1: Peyva Saxkirinê, Parastina ji Xerab û Qenciyê, Dermankirina Birînan, Derxistina Birînan, Mertalê Baweriyê, Ferman

- Asta 2: Çeka Ruhanî, Kesê Xwegirtin

- Asta 3: Peyva Saxkirina Komkujî, Nifirê Rakin, Glyph of Warding

- Asta 4: Azadiya Tevgerê

- Asta 5: Belaya kêzikan, Xerab û qenciyê ji holê rakin, lêdana agir, girêdana plankirî

- Asta 6: Heal, Cejna Lehengan

Avakirina çêtirîn ji bo Shadowheart li Baldur's Gate 3

Ger hûn tercîh dikin ku hûn binerxeya wê neguhezînin an jî dixwazin zanibin ka meriv çawa asta 1-emîn a wê ya paşîn ast dike, rêberê avakirina me we vedihewîne. Bi tenê binkeya pêşniyarkirî, hejmarên jêhatîbûnê, û vebijarkên rastnivîsê yên ku li jor hatine destnîşan kirin bişopînin.

Afirandina guhertoya çêtirîn a Shadowheart di Baldur's Gate 3 de dê piştrast bike ku ew wekî dermanker û firoşkarê zirarê pêş dikeve. Bi vê çêkirinê, hûn ê bikaribin her dijmin bi hêsanî hilweşînin. Ji bo serişte û agahdariya bêtir arîkar ji rêberên me yên din ên Baldur's Gate 3 piştrast bikin.

